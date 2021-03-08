美國莫德納（Moderna）藥廠6日表示，已同意提供菲律賓1300萬劑新冠疫苗，並於2021年中開始交貨。莫德納也說，在疫苗開打前將與菲國政府相關單位合作，以順利取得緊急使用權。

莫德納指出，也與菲律賓政府與民間機構達成另項協議，會額外提供700萬劑新冠疫苗。

菲律賓預定3月1日開始全國施打疫苗，希望能先為1.08億人口中的7000萬人施打，以實現群體免疫並重新開放經濟活動。因為在2020年新冠疫情影響，菲律賓經濟成長嚴重衰退，並創下最糟糕的紀錄。

菲律賓是亞洲新冠疫情，最嚴重的其中之一國家。7日新確診人數達3,276例，已連三天都在3,000人以上，並又回到2020年10月疫情高峰期。

目前，獲菲國政府得以緊急使用的疫苗，包括美國輝瑞(Pfizer Inc & BioNTech SE)，英國牛津AZ(AstraZeneca)與中國大陸的科興(Sinovac Biotech)。

7日，菲律賓又拿到3.84萬劑AZ疫苗。截至目前為止，菲國政府透過全球取得機制(COVAX)獲取的AZ疫苗總數達52.56萬劑。

目前，菲律賓正與七家全球疫苗藥廠協商，確保日後能有1.61億劑新冠疫苗可用。

(時報資訊)