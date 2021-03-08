韓國實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種逾一週，已累計11例接種後死亡案例。防疫當局今天表示，專家初步判定8例死因與疫苗無關，其餘3例仍調查中。

韓聯社報導，韓國COVID-19預防接種對應促進團與兒科、內科等臨床醫師、法醫學專家等7日就8例接種疫苗後死亡例進行分析，今天召開記者會發表調查結果。

分析結果顯示死者並非出現過敏性反應，目前看來難以認定接種後的異常反應與死因有關。

但為確切釐清死因，促進團規劃複檢其中4例。

韓國至今累計約31.7萬人完成第一劑疫苗接種，占優先接種對象的41.5%，通報出現不良反應案例超過3900件，多數為頭痛、發燒等輕微症狀。

當局先前建議65歲以上高齡族群審慎考慮是否接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津共同研發的疫苗，加上死亡案例皆為AZ疫苗接種者，疫苗安全性引發熱議。

為安定民心，韓國總統文在寅日前表態樂意接種AZ 疫苗。青瓦台表示，為出席6月於英國舉行的7大工業集團（G7）領袖會議，現年68歲的文在寅將提前接種疫苗，且與一般民眾一樣無法選擇接種何種疫苗。

由於韓國目前使用的AZ疫苗及輝瑞（Pfizer）疫苗皆須施打兩劑，且中間須相隔8週，韓媒預估，文在寅最晚會在3月底前施打疫苗。（編輯：韋樞）1100308

(中央社)