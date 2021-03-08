日本政府本著疫苗接種，對遏制新冠病毒擴散至關重要原則，厚生勞動省表示，快的話最早將在5月或6月，再批准第二批新冠疫苗緊急使用權。

2月份，輝瑞（Pfizer）新冠疫苗就拿到日本政府核准權，同時，也是最早獲批可緊急使用的。

同一月份，英國AZ疫苗（AstraZeneca）也遞交批准申請，目前還在等。至於日本武田製藥（Takeda Pharmaceutical）在5日則替美國莫德納(Moderna)送件日本政府。

獲悉，日本已與上述三家國際疫苗藥廠簽署協議，共生產3.14億劑新冠疫苗。這3億多劑的疫苗足以供給1.57億人施打，而日本總人口數，一共也才1.26億左右。

日本首相菅義偉曾多次表態，新冠疫苗接種是控制疫情擴散的一種決定性步驟。

至於美國嬌生(Johnson & Johnson)的單劑新冠疫苗，日本厚生勞動省表示，目前尚未決定是否會採購，因為尚需經過嚴謹的討論。

(時報資訊)