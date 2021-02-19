【旅遊經 洪書瑱報導】

櫻花正美，若非疫情打亂計劃，許多人可能早計劃至日本賞櫻「趣」，想神遊一下日本，感受一處寧靜的桃花源境嗎？現在不妨隨著文字一起神遊到日本「瀨戶內海」！日本「瀨戶內古街」是一處可以遠離喧囂，不管是下榻百年傳統日本道地古宅或是體驗當地傳留許多的文化資產，彷彿能進入進行一場時光之旅，讓人用心感受日本過往的歲月靜好。

日本瀨戶內海地區，現在正由一群嚮往大自然、返璞歸真的朋友，結合民間與官方力量，推廣並實施名為「瀨戶內古街計畫（Setouchi Comachi Project）」的文化財產保存計畫。當局分別在廣島庄原市和愛媛內子町精心挑選了幾棟擁有百年歷史，將別具特色的日本古宅，在不破壞主結構的前提之下，配置了現代化的便利設施，進行一場民宿改造活動，提供給來自四面八方、風塵僕僕遊客在此住一晚，並且能親身體驗當地的文化活動，當然也可以藉機欣賞傳統的藝術表演，或是品嚐道地的地方料理，並與當地民眾深度交流互動。

綜觀這些民宿，有包括：前身既有味噌工廠及臘商的家，也有藏身青山綠樹的老農舍，更有傳說中百歲隱士的居所，讓下榻住宿旅館，本身就是一趟別具深意的歷史文化之旅。現在不妨一一來探尋！

距離廣島市區約1.5小時車程，位於廣島東北部庄原市，是一處青山茂密、稻田遍佈的山林聚落。庄原市群山環抱，四季分明，晨霧瀰漫，星空靜謐，擁有大自然之美，還有當地人文特色的慶典活動，如一座世外桃源。不僅如此，這片沃土更種植出豐富多樣、鮮美香甜的蔬菜水果，值得一嚐。

日本瀨戶內海下榻百年傳統日本道地古宅 來一場懷舊之旅。（旅遊經提供）

日本瀨戶內海下榻百年傳統日本道地古宅 來一場懷舊之旅。（旅遊經提供）

(中時新聞網)