根據日本媒體《讀賣新聞》報導指出，在調查26個殘障運動組織之後，88%的工作人員對於東京奧運會感到擔憂，最主要原因就是奧運會前的海外賽事以及舉辦實際的奧運會本身有助於新型肺炎病毒的傳播，以及擔心預防措施是否充分，這個調查比去年8月的77%上升了11%。

《NHK》電視台也進行了一項類似調查，66%的群體擔心很多人聚集在一起會大幅增加傳播病毒的可能性。其中幾個團體表示，集中採取預防措施的同時，舉行這樣的活動也會有極大壓力。被問及舉辦奧運會的必要條件時，80%的人認為日本的病毒患者數量必須要下降，76 %的人強調得採取疫苗等預防措施。

東京奧運如今面臨著許多障礙，當中又以東京奧運籌委會前主席森喜朗的性別歧視言論導致辭職，讓外界看衰東奧舉辦的成功姓。日本政府立即聘請退役運動員兼政治家的橋本聖子接掌籌委會主席，並且成立性別平等團隊，希望能扭轉頹勢。

(中時 )