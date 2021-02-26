美國共和黨國會議員呼籲美國抵制2022年北京冬季奧運，白宮發言人今天表示，白宮尚未對是否參加北京冬奧做出最終決定。

路透社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「此事尚未做出最終決定，當然我們會尋求美國奧會指引。」

莎琪3日曾暗示美國尚無計畫抵制北京冬奧。她當時說：「我們目前沒有討論到與北京冬奧相關的立場或計畫。」報導說，她今天表示白宮正考慮做出決定，代表立場已有所轉變。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）表示，他們對莎琪的最新言論不予置評，但提到曾在3日發表一份反對抵制的聲明。

USOPC稍早的聲明說：「我們認為更有效的行動方針是世界各國政府與中國直接參與人權和地緣政治議題。」

中國遭控在新疆地區對維吾爾族穆斯林實施種族滅絕，而且還有其他侵犯人權的疑慮，維權團體與多位政治人物要求國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）別讓冬季奧運在北京舉辦。

2024年可能替共和黨出馬競選總統的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），是最新一位呼籲美國抵制2022年北京冬奧的政治人物。

(中央社)