美參議院外交委員會今天召開副國務卿人事案聽證會，提名人雪蔓談到中國時表示，北京是一大挑戰，美國須與中國競爭並勝出，也應在必要時於南海與人權議題挑戰、對抗中國。

副國務卿為美國國務院第2把交椅，總統拜登（Joe Biden）1月16日欽點外交資歷豐富、曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任政治事務國務次卿的雪蔓（Wendy Sherman）出任副國務卿一職。

由於雪蔓是2015年伊朗核子協議的主要談判代表之一，今天參院外委會聽證會上不少參議員聚焦伊朗議題，但仍有議員關切中國挑戰。

民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）表示，中國威權模式對美國原則構成日益嚴峻的挑戰，若人事案過關，雪蔓將有能力影響美國是否起身捍衛民主人權。他詢問，在讓北京為新疆、香港作為付出代價與在禁止核子擴散、氣候變遷議題上與之合作，美國該如何在兩者間取得平衡。

雪蔓回應指出，美國兩黨在此議題上有共識，都認同中國是美國一大挑戰。拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）都說過，應對這項挑戰要從投資國內做起，像是投資基礎建設、5G、量子計算和人工智慧（AI）。

她說：「我們必須競爭且勝出，這包含確保中國無法駭進我們網絡、無法竊取我們商業機密。必要時我們也須在南海議題上挑戰與對抗中國，當然還有他們人權上的作為。」

雪蔓指出，布林肯曾說維吾爾族所遭受的待遇構成「種族滅絕」（genocide），她同意他的看法，美國不該迴避說出事情真相。

但她強調，美中會需要在一小部分領域合作，「聽起來可能很奇怪，但全球衛生是其中一之一，這要從獲取疫情真相開始」。

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）則表示，他與共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）成功推動「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），要對負責打壓香港民主人權的中國官員實施制裁措施。

范霍倫詢問雪蔓，是否承諾未來與國會合作，充分有效實施相關制裁。對此，雪蔓一口答應。

參議院外委會預計在下週表決雪蔓人事案，通過後將送至參院全院表決，獲得過半數參議員支持即過關。

(中央社)