正在北京準備出席兩會的大陸全國政協副主席梁振英，3日透過視訊接受路透社訪問，談及香港選舉制度，認為有需要進一步完善。

鳳凰網報導，梁振英在訪問中談及香港選舉制度的問題，他認為香港需要完善有關制度，否則反中亂港的人，可能會進入權力架構。「如果我們不對選舉制度做任何事情，很可能導致不忠誠和不愛國的人。成為立法會議員，甚至成為行政長官。」

梁振英指出，目前由1200名選委選舉產生的行政長官的做法並非一成不變，《基本法》第45條列明，行政長官可通過協商產生。「因此，協商是一個選項，可以說是後備選項，如果選舉結果不能選出忠於香港和忠於國家的人，協商是一個後備選擇。」

梁振英被問到是否會再度參選行政長官，他沒有正面答復，但說會竭盡全力為香港和國家服務，又列出擔任特首的要求，也就是40歲或以上的中國公民，及在香港生活超過20年，而他就是香港幾百萬合資格的市民之一。他又強調自己會盡一切努力為香港服務，為國家服務。

(中時 )