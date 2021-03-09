南投市內轆地區排水分洪工程，緊臨交通壅塞的中興路，縣議員希望運用徵收的工程用地，將15公尺寬的中興路拓寬為23公尺；縣長林明溱表示，將協調主管的公路總局研議可行性，只要安全無虞、相關法規及技術可行，縣府樂觀其成。

南投縣議會9日召開臨時會，由議員曾振炎提案，于秀英、蔡宗智、洪明科、張嘉哲、洪浩原等議員連署的工務第11號，中興路拓寬案成焦點。

曾振炎指出，分洪工程在中興路、東閔路、祖祠路「五叉路口」到德興國小間的中興路旁，已徵收寬8公尺、長500公尺的土地，用於施設分洪工程的地下壓力箱涵；未來完工後，這些用地填平，如能併入中興路，將可讓中興路拓寬成23公尺的4線道，大幅紓解中興國中、德興國小附近，車水馬龍的交通瓶頸，也能提升學童及接送家長的安全。

林明溱指出，南投市中興路屬省道台14乙線，道路主管單位是公路總局，既然地方爭取運用分洪工程用地拓寬中興路，即使要無償提供這片已徵收的用地，縣府也十分樂意，不過，必須先獲得公路總局同意，縣府將盡速邀集公路總局開會協商，只要不違反相關法規，且拓寬為公路後，用地下方的分洪工程壓力箱涵安全無虞，相信公路總局會全力促成。

此外，針對南投市民族路與民權街間的三塊厝大排，加蓋轉型為停車場，改善南投市區停車難題的工程，持續努力中，2000多萬元經費早已籌措，都市計畫變更也由建設處準備提報縣都會委會審議，務求在最短的時間內落實。

(中時 )