雲林縣長張麗善針對第3天然氣接收站考慮轉移到雲林縣麥寮鄉六輕工業區麥寮港南側，強調雲林縣政府選擇與民意站在一起，支持「護藻礁」及「反空汙」，但此計畫潛在重大工安危機，因此她認為不可行、堅決反對。

張麗善表示，天然氣儲槽危害風險程度較高，若要替代第3天然氣接收站管線，需再增加180公里的潛在危害，在無法確認工安零風險情況下，經濟部次長曾文生15日鄭重澄清說明「麥寮不是、也無法成為觀塘第3天然氣接收站的替代方案」，希望經濟部能落實執行。

張麗善認為，天然氣儲存及輸送具潛在的危害性，往往因天然災害、人為疏失或機械故障等因素而引起火災，氣化體積量大且現場將產生極高的熱輻射，導致重大的財產損失及人員傷亡。站在守護鄉親生命財產安全立場，以及面對亞洲最大石化區內超過3000個儲槽的高風險，縣府一定會強力展現「工安第一」的優先考量。

另外，六輕若興建天然氣接收站，其輸送管線須穿越公用碼頭腹地，輸送距離將長達約4公里，而且天然氣接收站海水取水口位置規畫於麥寮港既有南防波堤外側，勢必要破堤並將海水取水口遷移至外海，除工程浩大且大幅提高危險性外，亦將對生態造成不利影響。

(中時 )