吉寶竿部落聚會所是花蓮縣內首座興建在校園內的聚會所，圖為完工示意圖。（羅亦晽攝）

花蓮市區最大的阿美族部落「吉寶竿」，位於主權里一帶，不過因土地取的有一定難度，目前無部落聚會所；原住民族委員會及花蓮縣府與花蓮市公所討論後，決定突破過往習慣，將結合中原國小校地興建，未來除提供族人活動外，盼能透過耆老給予學童不一樣的文化教育。

吉寶竿部落聚會所預計興建在中原國小校內操場旁，總面積約431平方公尺，中央補助經費約1346萬元，工期共計300個日曆天；原民會主委夷將‧拔路兒、立委鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人今下午皆出席其動土典禮 。

夷將表示，聚會所對部落有很重要的意義，是部落喜慶、活動、討論事務與聚集話家常的地方，但不是每個部落都有聚會所，因此行政院從2017年開始，核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，經費總計4.56億元協助興建。

徐榛蔚說，縣府自2017年陸續爭取花東基金，除既有89座部落聚會所，預計還要興建完成31座，屆時縣內將有120座。目前規畫於花蓮市興建6座聚會所，首座部落聚會所已於去年7月啟用，吉寶竿第2座，亦是縣內首座與學校合作的聚會所，啟用盼能成為部落與學校資源共享典範。

魏嘉賢表示，因土地取得有其難度，花蓮市要興建聚會所相當困難，感謝原民會仍支持花蓮部落的建設。而吉寶竿部落聚會所將是花蓮首座和學校結合的聚會所，事前克服許多困難，不論是經費、建築法規問題，所幸都能順利解決，興建完成後，盼能讓部落享受原民會各項福利政策。

中原國小校長干仁賢表示，待部落聚會所落成後，希望有機會邀請部落耆老親自到校園替學童上課，除展現傳統智慧，更能讓孩童接受與自己不一樣的文化。

(中時 )