旅居台灣的39歲日籍女星田中千繪，2008年因拍國片《海角七號》走紅，去年底她回到家鄉與父母度過日本新年，返台後接受14+7天居家隔離和自主管理後， 6日到台北松菸看展，聊到日本的疫情，她感慨不已，說出在東京時觀察到的現象。

田中千繪的父母本來希望她待在相較安全的台灣，暫時別回來日本，但考量到自己已經1年多沒回家，田中千繪還是飛回東京，「我想親眼看一下東京為何沒辦法像台灣一樣趨緩下來」。

她發現東京的街上還是有人沒戴口罩走路、聊天，「我經過的時候很緊張，萬一被口水噴到，對方是陽性的話，可能就會傳染，在餐廳吃飯也都沒有隔板」。至於隔離的方式，田中千繪指出日本和台灣大不同，她說日本隔離期間可以跟家人共處一室，在台灣只能一個人關在家裡，由於不習慣視訊，14+7天的隔離生活讓田中千繪直呼第一次感受到「越來越失去人的感覺 」，很難適應無法跟任何人面對面說話、表達情緒，「只能靠文字溝通，那個感覺真的很妙，終於理解到為什麼這一年得憂鬱症的人那麼多了」。

田中千繪目前還沒打算何時再回去日本，可能看疫苗發展得如何再做決定。她內心期盼疫情能夠趕快結束，讓大家回歸原本的生活，「可以想去哪就去哪」。

至於演藝圈的性騷風暴，田中千繪表明不是當事人，不太方便多說什麼，她認為自己的防備心還算強，公開場合都有同事在，不需要太擔心。

(中時新聞網)