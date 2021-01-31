‧唐朝人搶著當和尚？

‧唐朝人不吃豬肉？

‧唐朝男人迎娶闖關會有生命危險？

‧唐朝女人不需要上醫美診所？

‧唐朝已經有大賣場？

‧唐朝很多違章建築？

‧唐朝就有離婚協議書？

‧唐朝人隨口就來句唐詩？

大唐風俗文化全紀錄！

唐朝是中國歷史輝煌的王朝之一，無論是政治制度、經濟水準、軍事力量、人口數量，還是國土疆域、國際影響力，都是世界上數一數二的強大國家。首都長安成為世界的中心，群賢畢至，萬國來朝；各色人種、文化，各種風俗、習慣，各種知識、觀念交流碰撞，形成唐朝社會獨一無二的生活圖景。

【精彩書摘】

介紹對唐朝百姓生命健康造成重大威脅的一些疾病時，提到最多的就是傳染病。

不僅是唐朝的老百姓，其實不管什麼時候，只要提到傳染病，誰聽了都害怕。前兩天約一個朋友喝茶，她來的時候竟然帶著十歲的小女兒。那天是週二，正是孩子上課的時間，我很納悶怎麼把女兒帶出來了。她擔憂地說：「學校有人中了流感，怕孩子被傳染了。」

你看，一個小小的流感，我的朋友就擔心成這樣，更何況那些有可能要人命的傳染病。不知道你對SARS和新冠肺炎是否餘悸猶存？疫情之下，好多人連班都不上了，整天手裡拎著酒精，走哪噴哪，好像所有東西都帶著病菌一樣。這也難怪，疫情猛於虎，可能會要人命。

那些躲都躲不掉的「疫」

其實說起來，傳染病一直都是歷朝歷代政府心裡的陰影，大唐也不例外。千萬不要以為一場疫情造成的結果，不過是丟失一些生命這麼簡單(當然，這本身已經不是小事)。如果疫情無法控制，小則直接危害老百姓的生命安全；大則社會的安定和經濟的發展會受到很大的影響。不用看唐朝，SARS和新冠肺炎就是典型的例子。除了賣口罩和酒精以外，很多商家都關門不做生意，街道上冷冷清清。每天人心惶惶，誰還有心思進行經濟建設啊！

好在我活了幾十年，就遇到這兩次。不過如果時間往回倒推一千多年，唐朝的疫情可是時不時就會鬧一次。翻開《新唐書》和《舊唐書》，隨便摘錄幾段，就能看出來大唐疫情發生的頻率：

貞觀十年(西元六三六年)關內河東大疫；貞觀十五年(西元六四一年)三月澤州疫；

貞觀十六年(西元六四二年)夏谷涇徐戴虢五州疫； 貞觀十七年(西元六四三年)夏，潭、濠、廬三州疫；

貞觀十八年(西元六四四年)廬、濠、巴、善、郴五州疫；

貞觀二十二年(西元六四八年)卿州大疫；永徽六年(西元六五五年)三月楚州大疫；

永淳元年(西元六八二年)六月關中初雨，麥苗澇損，後旱，京兆、岐、隴螟蝗食苗並盡，加以民多疫癘，死者枕籍於路，詔所在官司埋瘞；

垂拱三年(西元六八七年)是春，自京師至山東疫疾，民死者眾；

景龍元年(西元七〇七年)夏，自京師至山東、河北疫死者千數；

寶應元年(西元七六二年)江東大疫，死者過半；

廣德元年(西元七六三年)是歲，江東大疫，死者過半；

貞元五年(西元七八九年)是夏，淮南、浙東、浙西、福建等道旱，井泉多涸，人渴乏，疫死者眾。

看這個記載，疫情發生的頻率非常高，幾乎每過幾年就會有一次，要嘛「死者眾」，要嘛「死者千數」，聽起來實在非常嚇人。再看看每次疫情發生的區域，幾乎都會遍及好幾個州府。可以想像，當時的老百姓真的是受夠了疫情之苦。

為什麼這些疫情會頻繁發生呢？和當時的自然條件與社會狀況直接相關。

有句話說：「大災之後必有大疫。」古代的人們對自然災害的預防與控制能力比較薄弱，所以自然災害很多，例如蟲災、水災、旱災後，自然環境受到破壞，病菌馬上見縫插針地開始禍害起來。

戰爭也是造成疫情的一大重要原因。古代打仗經常都是長途跋涉，往往從南方行軍到北方，或者由北方行軍到南方，氣候變化常常讓部隊裡的士兵身體不適，也就是水土不服，容易滋生病菌，導致疫情發生。

當然除了這些，當時人們的衛生習慣、飲食習慣與居住環境也是造成疫情大面積氾濫的原因。那麼面對疫情，政府會採取哪些措施來預防和控制呢？

那些來自朝廷的關懷

疫情這麼嚴重，過幾年就來一次，看著老百姓受苦，誰最著急呢？皇帝，他的心裡其實比誰都著急。

唐玄宗李隆基是一個把老百姓健康時時刻刻掛在心上的好皇帝，他知道民間疫情嚴重，於是親自設計配方「廣濟方」，專門應對疫情防控的方子。他把這個方子下發到全國各地，讓老百姓按這個方子防疫。

可是方子發下去後，唐玄宗還覺得不放心，萬一有人看不到，或者看到後又忘了怎麼辦？於是他又下了一道詔書：

朕頃者所撰《廣濟方》，救人疾患，頒行已久，計傳習亦多，猶慮單貧之家，未能繕寫。閭閣之內，或有不知。倘醫療之時，因致橫夭，性命之際，寧忘惻隱。宜命郡縣長官，就《廣濟方》中逐要者，於大板上件錄，當村坊要路榜示。仍委採訪使勾當，無令脫錯。

意思是說，為了能讓更多人看到廣濟方和記住它，無論是鄉間還是城市，各地的官員要把這個方子刻在路旁的木板上，以便時時刻刻提醒老百姓防疫。

你看，還真的是為老百姓操碎了心的好皇帝。

像唐玄宗這樣關心疫情的好皇帝不只一個，文宗皇帝也非常重視傳染病的防控工作，特別是疫情嚴重地區老百姓的生活，送醫送藥，下詔書減免戶稅，並下詔要求地方官員妥善處理無人收管的屍體，防止再次傳染。

除了這些細微的關懷以外，想要更好地預防疫情發生，其實更有效的辦法，還是對醫學常識的普及和教育。這一點，大唐皇帝也想到了，再來看一條唐玄宗的詔書：

開元十一年七月，諸州置醫學博士敕。敕，神農辨草，以療人疾，岐伯品藥，以輔人命，朕全覽古方，永念黎庶，或營衛內癕，或寒暑外攻。因而不救，良可難息。自今遠路僻州，醫術全無，下人疾苦，將何侍賴？宜令天下諸州，各置職事醫學博士一員。

什麼意思呢？就是說，老百姓的健康問題實在讓皇帝感到非常擔憂，於是便在各州設立醫學博士一名，藉此促進該地區的醫療衛生工作。

前面提過醫學博士，他帶著一個助手和一、二十名醫學生，組成當時官辦的地方醫療機構，承擔各地區的醫療教育工作，當然，同時也承擔著傳染疾病的防控工作。

講到這裡，忽然想起智嚴和尚。他當時住在癘人坊，其實就是隔離痲瘋病人的醫院。這是大唐政府對傳染病防控的一種手段─將傳染病人隔離治療。不用說，這當然對預防病情的蔓延與擴散，有著積極的作用。

而從《高僧傳》的另一則故事，還能看到這種隔離醫院的入住方式和供給：

收養癘疾，男女別坊，四時供承，務令周給。

意思是說，被隔離在這些醫院的傳染病人，男女要分開入住，病坊會按時提供飲食和藥物給他們。

傳染病要治，更要防患於未然

有句話說：「禍從口出，病從口入。」這個道理其實在唐朝時就意識到了。關於疫情，他們早就想到，除了醫藥的防控外，養成良好的生活習慣也至關重要。唐初一位叫巢元方的醫學家寫過一本醫書《諸病源候論》，當中就提出飲食衛生的概念，指出人們食用正常的肉類食品不會有問題，但一定不要吃那些患傳染病死亡或吃了毒草死亡的動物，否則也會感染病毒，導致死亡。另外孫思邈的《千金要方》還提到關於水淨化處理的問題，這個辦法其實非常簡單，就是將配好的藥材沉入井中，藉此發揮改善水質、防控疾病的作用。他說：

一人飲，一家無疫；一家飲，一里無疫。飲藥酒得，三朝還滓置井中，能仍歲飲，可世無病。當家內外有井，皆悉著藥，辟溫氣也。

這是這位醫學家從醫學角度提出的水治理措施，同時，孫思邈還提出了居住環境和人類健康的關係。他說：

必在人野相近，心遠地偏，背山臨水，氣候高爽，土地良沃，泉水清美，如此得十畝平坦處便可構居。

其實就是指居住環境對人身體健康的影響，背山臨水，氣候高爽，不正是現代人嚮往的田園生活嗎？人少，汙染小，空氣又好，病菌自然就少，當然有利於健康。

但總有一些人不可能離開城市去鄉村生活，而且城市要發展，也不可能把人口全都遷居到鄉村，所以城市的環境衛生就不能忽視了。特別是城市的排汙工作，一定要做好，否則病菌就有可能從中滋生，影響人們的健康。

所以唐朝時期，率先有一條法律規定，在城市裡一定要注意環境衛生，誰家亂倒垃圾、亂排汙，就要挨板子。不信可以翻翻《唐律疏議》，裡面有一條規定：

其穿垣出穢汙者，杖六十；出水者，勿論。主司不禁，與同罪。

看到沒有，亂丟垃圾真的要挨板子。

好吧！就算垃圾可以自行處理，生活中的汙水應該排放到哪呢？別煩惱，大唐的地下排汙工程其實已經相當到位，完全可以解決這個問題。雖然我們現在已經不可能看到當時的整體情況，但從西安的一些唐朝遺址上還能看出當時的狀況：西安市東門外中興路一帶，曾出土唐代的排放生活汙水與雨水的地下水道；大唐西市遺址也有完整的地下排汙管道。這些或許可以說明，唐朝的地下排汙設施已經相當完備了。

(本文摘自《時尚大唐》/時報出版)

【作者簡介】

王一凡

地地道道的關中女子，喜歡用自己的文字書寫關中的歷史故事與傳奇。

2015年出版長篇小說《穿過塵霧》，2018年出版長篇小說《離離原上草》。

現為陝西省作家協會會員。