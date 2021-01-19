「中國史」是「臺灣史」的重要部分！

要回答臺灣怎麼來的，不能不理解中國歷史。

以歸零、新解的思維，扭轉你過去所讀的歷史印象

一套重新理解臺灣、理解中國、理解世界的書──

作為宋代文人，不可能和琴棋書畫絕緣。文人的「琴」不假設聽者，只為知音而奏；圍「棋」簡單卻高度抽象，中國遊戲遂重視大腦超過重視感官；「書」追求框架中的自由，宋人好臨帖，蘇軾卻強調以個性寫字；文人「畫」則是將現實經過減形、減色後的心象反射。

禪宗和理學是思想上的兩大異彩，彼此競爭著助人安頓身心的權威。禪宗是「破」的運動，「棒喝」教法使其風格有一種瘋狂喜劇性；理學則從儒家觀念中尋找新的存在解決，它不是文章之學，而是生命之學。

【精彩書摘】

從唐朝開始，圍棋不只是遊戲，還取得了更豐富的意義。連帶地也就開始出現圍繞著圍棋而產生的種種傳說，更增添圍棋的神祕感，以及從神祕感而來的分量。

後世流傳了一則虯髯客和李世民下棋的故事。說虯髯客原本是隋末的一位俠客，認識了晉陽縣令劉文靜。劉文靜和李世民關係密切，兩人時常關起門來討論當時的天下大勢。為了怕人家偷聽，兩人就假裝是在下棋。

有一天虯髯客去找劉文靜，央求他代為引見李世民。劉文靜就問李世民：「有一個人想跟你下棋，可以嗎？」李世民答應了。虯髯客來了，和李世民對座下棋。一開始，虯髯客就將四枚黑子放在四個角的星位上，然後說：「老鬍子我『四子占四方』。」李世民持白子，下在正中央的「天元」位子上，然後說：「小子我『一子定乾坤』。」棋局未完，虯髯客就表示拜服，打消了自己想要在隋末亂局中爭雄的念頭，甘願追隨李淵和李世民父子。

這當然不是真正的棋局，而是用棋局來做比喻，表達看法。杜甫〈秋興八首．其四〉也說：

聞道長安似弈棋，百年世事不勝悲。王侯第宅皆新主，文武衣冠異昔時。 直北關山金鼓振，征西車馬羽書馳。魚龍寂寞秋江冷，故國平居有所思。

詩中一開頭就用下棋來比喻時局，形容其難以捉摸，百年之中，就像原先白子所占的地方，如今都換成黑子了。因而要表達人生難以掌握、時局難以控制，最適合用圍棋做比喻，因為圍棋的變化可能性最多，幾乎無法估算。

唐朝有王積薪，宋朝也有大棋手劉仲甫。劉仲甫是另一個棋痴，人生最大的志願就是考上「棋待詔」。到了宋朝，考試制度愈來愈完備，就連棋待詔也有正式的考試，而且就像科舉的所有項目一樣，要考棋待詔的人也大幅增加，很難考取。

宋人何薳的《春渚紀聞》中就記錄了這麼一則故事：劉仲甫想知道自己的實力究竟如何，是否達到足以考上棋待詔的程度，就前往極為繁榮的大城市錢塘，每天早出晚歸，觀看當地高手對弈。幾天後，他忽然在旅館門前掛上一面牌子，囂張地寫著「江南棋客劉仲甫，奉饒天下棋先」，再將身家財產換了三百兩銀子，買了價值三百兩的銀盆酒器，表示誰有本事能下得贏「奉饒天下棋先」，誰就可以將這些東西帶走。

錢塘市裡引起了騷動，有好事者就去找來一位他們公認最會下棋的人，當地富豪更聚資準備了三百兩，表示也不占劉仲甫的便宜，要跟他對賭，輸贏三百兩。兩人開始下棋，下到五十幾手，劉仲甫已經屈居下風，下到一百手，來挑戰的這個人得意地說：「局勢已定，不用再下了。」劉仲甫卻說：「勝負未卜，勝負未卜。」又多下了二十手，劉仲甫突然舉起手來，一下子將棋局打翻了！

四周圍著那麼多人看，當然為之譁然。怎麼可以沒風度到這種地步，覺得局勢不利，沒有等到下完就搗亂棋局？輸不起耍無賴嗎？劉仲甫解釋，自己絕對不是輸不起。接著他重整棋盤，開始從到錢塘之後所觀看的第一局棋擺起，從第一手下，一路下，然後說：這局白子本來會大勝，卻在哪一著失誤了；再擺第二局，又從第一手開始，然後說：這局黑子已經有勝勢，可惜哪一子沒下好……。就這樣，他將之前所看的十幾盤棋記得清清楚楚，分析得頭頭是道，藉由這種方式證明自己絕對不是為了要毀棋，所以翻了棋盤。

他當然有本事將剛剛的那一盤棋原原本本地擺回來。然後他說：「你們都以為我輸了，但我知道我能贏，你們有人能想得出我可以贏的下法嗎？」這變成考試了。周圍的人七嘴八舌給意見，等有意見的人都說完了，他竟將棋子下在沒有任何人想到的位置，接著更清楚預言，二十手之後是關鍵。

於是兩人繼續下棋。果然下到二十多手後，棋局逆轉，終局劉仲甫勝十三目。哇，這真的很傳奇！兩個人下了一百二十手左右停下來，再下到一百五十手左右，竟然還有一方能大勝十三目，以我有限的棋力，怎麼想都想不透如何有可能。

劉仲甫留下了一本書，也叫做《棋訣》，而且書中有一個開創性的寫法。他將書分成四章，分別是〈布置〉、〈侵凌〉、〈用戰〉和〈取捨〉。標題就顯示得很明白，他用的都是軍事上的術語。宋朝的新流行，是以軍事、兵法來比擬、討論、理解下棋。

(本文摘自《不一樣的中國史8》/遠流出版)

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長， BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。