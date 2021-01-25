為使疫情期間醫護人員的健康能得到更多保障，威潤（6465）攜手桃園敏盛醫院，提供旗下防疫新品牌—滅菌者聯盟UVengers高科技深紫外線（UV-C）攜帶式除菌棒UV1，協助第一線醫護人員強化自身防護、降低染病風險，於疫情期間能有更安全、安心的工作環境。

威潤表示，UV1搭載日本大廠旭化成深紫外線燈珠，經長庚大學實驗認證，可於3秒去除照射物體表面99.8％新型冠狀病毒，其他如金黃色葡萄球菌、流行感冒A型及B型、腸道病毒、諾羅病毒、輪狀病毒等常見的細菌、病毒也能經由UV1照射有效去除。此次合作將提升敏盛醫院第一線醫護人員的工作安全，使用者可隨時隨地就周遭環境或最常接觸的物品表面進行消毒，讓辛勞的醫護人員們也能安心作業，為台灣的防疫與民眾的健康繼續奮鬥。

敏盛醫院大園院區院長暨敏盛集團副執行長張長榮表示，醫療院所早已廣泛運用深紫外線產品如燈管、機器人來消毒病房、醫療器具等空間與設備，而醫護人員常用的手機、平板、桌上電話、鍵盤等物品表面也有很高的含菌量，但卻少有適合用於小面積、機動性高且真正有效的消毒產品。

而UV1體積輕巧且搭載高功率、具有最佳消毒波長的深紫外線燈珠，剛好補足缺口，透過此次合作，敏盛醫院的醫護人員將能隨時隨地、輕鬆使用UV1替常用物品進行除菌，藉由減少物體表面病原體的數量降低感染疾病的風險，時刻保護自己的健康。

為響應全台一同抗疫精神，並感謝最前線醫護人員為防疫做的努力，威潤與敏盛醫院正籌劃近日於敏盛醫院內舉辦防疫特別活動，免費提供到院民眾除菌服務。呼籲社會大眾在極力提升公共空間衛生安全時，也別忘記對自身的貼身物品進行消毒殺菌，多一步防疫動作，讓生活更健康、更安心。

威潤提到，滅菌者聯盟UVengers是因應全球防疫趨勢，跨產業創立的新品牌，期許以研發高規格車聯網產品的精神，開發出各式高品質、高功能的除菌產品。首款產品UV1已於LIFESTYLE WEEK Tokyo、台灣國際醫療暨健康照護展、LED Japan等國內外專業大型展覽展出，亦有在樂天上架，以及和團購單位合作，目前正積極研發更大型、功率更強、適用於更多不同應用場域的深紫外線除菌產品，預計在今年第二季陸續推出，為全球防疫貢獻心力的同時，也為公司創造新一波成長動能。

(工商 )