除了加強防疫措施，營養師高敏敏指出，多補充6大類食物有助於增強自身免疫力也很重要。(圖／摘自高敏敏營養師FB)

部立桃園醫院爆發院內感染，造成本土疫情升溫，至今（31日）共累積19人確診，包含1位死亡案例。民眾防疫除了要加強自主管理、勤洗手、戴口罩外，營養師高敏敏指出，多補充6大類食物有助於增強自身免疫力也很重要。

隨著近日本土確診人數攀升、指揮中心不斷匡列出需隔離人數，高敏敏於臉書表示，「現在疫情真的要戒慎恐懼」。她同時分享一張新冠肺炎群聚感染風險指數表，危險程度由1-9級，高風險活動包括：去酒吧、夜店；去健身房訓練；去電影院。中高風險包括：與人擁抱、握手；搭飛機；參加婚喪禮；餐廳內用餐。

除了去人群過度密集，空氣不流通、難保持社交距離的場合要小心外，高敏敏也提醒，做好防疫的同時，增加自我免疫力也很重要，其中多補充6大關健營養食物更能有效提高免疫力。

1.【優質蛋白質】

由於蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）的主成分，若當長期蛋白質攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。建議每人一天需要吃5～8份蛋白質（約是一個半左右手掌大小及厚度），最好平均從動物性及植物性來源攝取。

蔬菜水果中富含的維生素、礦物質、植化素，對人體有保護作用。(圖／達志影像)

2.【攝取各種不同顏色蔬菜水果】

蔬菜水果中富含的維生素、礦物質、植化素，對人體有保護作用，能調節免疫功能，甚至維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。建議每人一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小的水果。

3.【補充Omega-3吃好油】

Omega-3有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。由於Omega-3無法經人體自行製造，必須從食物中攝取。建議每周吃3次深海魚類（如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚等），每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

4【.澱粉選用全穀雜糧】

澱粉中富含維生素B群及各種礦物質，其中維他命Ｂ2、Ｂ5、B6、葉酸對維持細胞黏膜健康，以及製造抗體等免疫功能有益。建議每天吃一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，取代精製白米飯。

5.【補充好菌】

補充好菌可以調整、改善胃腸道健康、調節免疫，減少罹病機會。建議每天喝1~2瓶250毫升的優酪乳（或小盒優格），也能透過補充其他食物像是納豆、韓式泡菜，發酵過程中會有好菌產生。而且，蔬菜水果、全穀根莖類中的膳食纖維和寡糖，同時也是益生菌的食物，能幫助腸道內益生菌的生長。

6.【多吃辛香料類食物】

大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，生吃熟食皆宜。建議每天吃2～3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段，或多放在料理中，同樣有助於提升免疫力。

高敏敏最後指出，透過已上提醒的「內服+外注意」，希望能傳達給民眾正確防疫觀念，在非常時期，透過飲食增加自身免疫力也同樣重要！

(中時新聞網)