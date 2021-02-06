疫情打亂了生活步調，也改變了實體商業的經營慣性與模式，電商、外送、線上直播等零接觸商機，頭家們準備好接招了嗎？「台北造起來」助您正面應對各種挑戰，網羅專業輔導團隊量身改造並挹注資金，協助品牌定位與設計變身，讓店家升級再出發。

今年度持續招募「美食餐飲」及「傳統產業」2類型之特色店家進行改造，由內而外提升品牌價值，強化競爭力，報名期間自110年2月17日起至3月31日止，歡迎有意自我提升的店家報名參與。

台北市商業處長高振源表示，臺北蘊含許多良品好店，隨著時代的洗禮、潮流的移轉，為了守住店家的價值，延續品牌的生命，這些具有潛力的好店需要創新改變，來面對各種市場環境變遷的挑戰，所以市府持續執行店家再造計畫以協助升級轉型，自104年起至今已輔導101家，經過輔導後，業績於環境衝擊之下甚至逆勢成長，整體平均營業額及來客數皆提升1成以上。

「台北造起來」不只翻新品牌形象，更協助店家開創新型態營運模式，包括從B2B到B2C、從線下到線上、從單一品項到複合經營、從賣商品轉為賣文化等，為產業建立新典範，更翻轉街區風貌，首先以大稻埕的傳統老店為起點，6年來深耕當地累積輔導32家，帶動消費人潮走入當地遊逛體驗。

在107年擴散至其他街區，產業別更為多元，如中正區涵蓋書店、音響業、茶行、手工西服，而艋舺街區更是匯集「兩喜號」、「小王煮瓜」、「艋甲大豐」、「元味串燒」等12家老店再造，以品牌再造培育優秀的標竿店家，施予輔導行銷資源，從點、線、面擴散發酵，於北市各城區創造風潮。

「台北造起來」今年持續甄選本市具發展潛力、欲重塑品牌定位或轉變經營模式的「再造店家」，及店面已具特色風格、欲提升品牌價值的「型店店家」，由專業輔導團隊量身打造經營策略、商品服務與設計包裝等，後續透過故事行銷與創意導客等一系列推廣活動，提升店家知名度。期盼本市能有更多蘊含潛力及特色的店家，面對環境改變主動出擊，透過店家再造精進自身經營能力，翻轉傳統商業模式，從容應對挑戰，迎接新商機。

(中時 )