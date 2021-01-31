台中市府宣布今年1至3月公有市場攤位使用費「打9折」，降低業者經營成本，與協助攤商度過疫情難關。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

憂心疫情擴大，防疫再度緊張，影響外食人口，台中市府為減緩攤商經濟壓力，宣布今年1至3月公有市場攤位使用費「打9折」，降低業者經營成本，與協助攤商度過疫情難關。

新冠肺炎疫情影響民生消費支出，傳統市場首當其衝，基層攤商希望市府釋出優惠，各區多名議員也向市府建議減免租金，減輕資金壓力，讓疫情衝擊降到最低。

經發局長張峯源表示，去年市府推出「紓困9箭」政策，將3至6月公有市場攤商使用費打折，效果良好，讓攤商安心拚經濟。

今年因應疫情發展，再推出1至3月使用費9折，且免申請、免等候，由公有市場將所有攤鋪位租金直接折抵，照顧攤商生計。未來相關因應方案將視疫情發展滾動式檢討，讓攤商度過疫情寒冬。

此外，為讓民眾安心逛市場、安心過好年，經發局除督導公有市場全面禁止試吃與試用外，並要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板。

市場公共區域每周全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導等「防疫8招」，強化各公有市場攤商防疫意識。

經發局強調，農曆春節將至，台中市天津、逢甲、一中等年貨大街已因應防疫全數停辦，估計將有部分民眾轉往公有市場辦年貨，除要求攤商做好防疫措施，呼籲民眾出入公共場所戴口罩，保障自身安全。

(中時 )