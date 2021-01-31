2月1日起展到28日，法鼓山台中寶雲寺展出麗明營造董事長吳春山攝影展，主題為「我的鳥朋友」。（盧金足攝）

手機照相功能對麗明營造董事長吳春山來說，不只是拍照，更像一台掌中型的相機。（盧金足攝）

白鷺鷥吸引麗明營造董事長吳春山的目光，為牠的一舉一動深深著迷，簡直成了牠的頭號大粉絲，白鷺鷥也成為拍照最佳「麻豆」。（盧金足攝）

興建「世界第九大新地標」台中國家歌劇院、故宮南院等重大公共建設的麗明營造董事長吳春山，工程遍及全台，但百忙之中，他獨守飛來台中市七期的白鷺鷥，以手機拍攝白鷺鷥影，數量高達上萬張，日前他去寶雲寺拜會果理法師，法師知道他投入手機攝影，邀約到法鼓山台中寶雲寺展出主題「我的鳥朋友」，這些白鷺鷥作品也成為義賣的搶手作品，公益之路與鷥同行。

手機照相功能對吳春山來說，不只是拍照，更像一台掌中型的相機，常將生活中捕捉到美好畫面，利用手機通訊軟體分享給眾親友，由於相片構圖別出心裁，大獲好評，去年兩次獲邀舉辦公益攝影展，展出作品中這隻七期的白鷺鷥出現多次。

「潔白羽翼、身形纖細修長的白鷺鷥，近年來台中七期精華地段的綠園道常與我不期而遇」，吳春山說，見到牠的身影，多次為牠駐足停留，並用手機為牠留下上萬張照片，這些美麗的畫面，精選出35張在法鼓山台中寶雲寺展出。

吳春山表示，法鼓山台中寶雲寺對面的台中市議會園道，每天在這裡出出入入的人相當多 ，許多人看到白鷺鷥時似乎視而不見，彷彿好像只有我在「鳥」牠，為牠的一舉一動深深著迷，簡直成了牠的頭號大粉絲，白鷺鷥也成為拍照最佳「麻豆」。

萬事總是有因緣，吳春山提及，目前位於台中市西屯區市政路與惠文路口的「法豉山寶雲寺」，早期未改建前只是一棟簡單易搭設的平房，因為要改建大樓，暫無處所做為臨時搬遷暫駐的地方，寺方尋尋覓覓，發現麗明營造的敬業樂群大樓一、二樓是空屋，請人表達希望麗明營造無償提供四年時間。

「剛開始我陷入掙扎，最後下定決心，答應無償提供四年」，吳春山也因此與法豉山建立深厚的友誼，法鼓山台中寶雲寺建案要發包時，麗明受邀參加投標，最後也順利得標，該案是由哈佛大學畢業的黃明威建築師設計，完工後還曾經獲選為《建築師雜誌》封面。

法鼓山在花蓮市蓋精舍及台南佳里蓋「雲集寺」兩個工程，也都是委由麗明承攬，目前尚在施工中。

吳春山說，2月1日起展到28日，法鼓山台中寶雲寺展出他的手機攝影展，主題為「我的鳥朋友」，作品主角正是位於寶雲寺正前方與議會大樓間綠園道生態池上的白鷺鷥，影像中的白鷺鷥，有時凝望屏息、有時昂首挺胸，姿態變化萬千，展出時間正巧遇到農曆新年假期，歡迎各界前來感受這場因人和鳥之間跨界友情所帶來的幸福時光。

(中時 )