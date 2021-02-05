罷捷投票前夕，民進黨傾全黨之力紛紛挺捷，民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委余天還專程南下為黃捷助陣。前民進黨立委林濁水對此認為，按理說，黃捷可以過關。

林濁水5日在臉書指出，黃捷保衞戰就要揭曉了。按理說，黃捷可以過關，但是綠營還是不能放心得全力以赴。假如黃捷可以過關，那麼看點就在於罷黃、反罷黃誰的票多；常態是罷免票多，能不能推翻慣例，令人屏息。

網友表示，「罷免同意票過1/4就成功，不同意者若也得1/4以上就不成功，不管同意票多高。若這樣修法能防止外力參與不理性罷免操作？！」

也有人認為，「這個罷免法本來就修得有問題啊！罷免法是選舉法的補正，不應該要把門檻修得這麼低啊。那表示對自己的民主選舉不夠有自信，才會需要大規模補正？這不是很怪的修法態度嗎？！」

針對罷捷投票，黃捷表示，她有點緊張，這是全台灣第一次用這麼大規模的方式面對被罷免的選舉，不過她自己還是會一步一腳印、穩紮穩打走完最後一哩路，並強調鳳山人會讓全台灣的人知道將在這終止報復，相信鳳山人都是溫暖又有智慧的。

黃捷保衞戰就要揭曉了。 按理說，黃可以過關。但是綠營還是不能放心得全力以赴。 假如黃可以過關.那麼看點就在於罷黃反罷黃誰的票多。 常態是罷免票多，能不能推翻慣例，令人摒息。 由林濁水發佈於 2021年2月5日 星期五

(中時新聞網)