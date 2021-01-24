林姓男子疑似在台北市信義區夜店搭訕有男友的正妹，對方男友吃醋，今清晨趁對方乘坐瑪莎拉蒂跑車離開夜店時，撂來友人分別騎車、開車，在路口將對方攔下，不僅持棍棒砸車，還將林拖下車痛打一頓，並以利器刺傷其腹部後逃逸。因該路口旁就是台北市消防局，救護人員立即包紮急救，無生命危險；警方已掌握涉嫌人身分，刻正追緝中。

24日凌晨6時許，北市信義警分局接獲報案，忠孝東路五段、松仁路口有打架情事，據調查，雙方係因感情糾紛，25歲林姓男子等4人共乘白色瑪莎拉蒂跑車，行經該路口時，遭25歲劉姓男子夥同友人共6人，分乘1部自小客、2部機車尾隨，持棍棒毀損車輛車窗，並以利器刺傷林的右下腹。

據了解，林凌晨與友人在信義區夜店消費，散場時和一名正妹搭訕，並邀約對方共進早餐，但正妹已有男友在身旁，其男友和林大吵，林遂與友人乘車離開。正妹的男友吃醋不滿，揪集友人尾隨乘坐瑪莎拉蒂的林等一行人，在忠孝東、松仁路口伺機砸車傷人教訓。

(中時 )