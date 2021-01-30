台南永康區一處透天厝30日清晨發生火災，消防人員緊急破門搶救。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南永康暗夜惡火，警消破門搶救屋內受困4人（臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》）

台南市永康區永大路二段一處4樓透天厝，今天凌晨2時許發生火警，一樓車庫冒出熊熊火光，屋內祖孫三代4人受困，消防緊急鋸開鐵捲門滅火，並火速進屋救出吳姓祖孫三代4人，其中74歲阿公疑因吸入大量濃煙意識模糊，緊急送往永康奇美醫院治療。

接獲報案後，南市府消防局緊急出動24車、59名消防人員前往搶救，破門後分別搶救出74歲的阿公、51歲父親、53歲母親與20歲女兒，其中阿公意識模糊，父親手肘及手掌二度燒燙傷，母親和女兒無大礙，已分別送往永康奇美及成大醫院救治。

據悉，消防局趕抵時，透天厝一樓起火處火勢猛烈，有多部機車及物品遭燒毀，再加上屋內有4人受困，消防局人員只好立刻破壞鐵捲門，進入屋內搜救。

消防人員首先於2樓發現74歲吳姓阿公，意識已相當模糊，並由消防人員協助緊急送醫。而消防人員隨後於4樓加蓋鐵皮屋後方發現51歲吳姓父親、53歲黃姓母親、及20歲吳姓女兒。三人意識雖清楚，但吳父手肘及手掌二度燒燙傷，三人分別送往永康奇美及成大醫院救治。

消防人員清晨2時許抵達現場後，約於15分鐘內控制並撲滅火勢，3時許殘火處理完畢，初步調查燃燒廢棄物面積約30平方公尺，財物損失5萬元，實際起火原因有待進一步調查。

(中時新聞網)