台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷，警消獲報後到場，關山消防隊派出多輛消防車控制火勢，所幸無人傷亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東關山垃圾掩埋場火警 現場濃煙瀰漫

台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷，警消獲報後到場，關山消防隊派出多輛消防車前往現場，直到剛剛才將火勢控制，所幸無人傷亡。

台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷。(民眾提供)

台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷。(民眾提供)

由於垃圾場內堆放大量易燃物及回收物品，未避免殘火悶燒，也請清潔隊調派怪手到場支援前往挖掘支援。據了解，現場有樹葉堆疊約2層樓高，燃燒面積約500平方公尺，然而詳細起火原因有待調查釐清。

(中時 )