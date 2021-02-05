台東關山垃圾掩埋場火警 現場濃煙瀰漫 20:122021/02/05 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷，警消獲報後到場，關山消防隊派出多輛消防車控制火勢，所幸無人傷亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷，警消獲報後到場，關山消防隊派出多輛消防車控制火勢，所幸無人傷亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東關山垃圾掩埋場火警 現場濃煙瀰漫 訂閱影音： 中時新聞網 台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷，警消獲報後到場，關山消防隊派出多輛消防車前往現場，直到剛剛才將火勢控制，所幸無人傷亡。 台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷。(民眾提供) 台東縣關山鎮垃圾掩埋場5日傍晚5點55分傳出火警，現場濃煙不斷。(民眾提供) 由於垃圾場內堆放大量易燃物及回收物品，未避免殘火悶燒，也請清潔隊調派怪手到場支援前往挖掘支援。據了解，現場有樹葉堆疊約2層樓高，燃燒面積約500平方公尺，然而詳細起火原因有待調查釐清。 汐止火車站前閒置空地大變身 礦坑彩繪遊戲廣場7日開幕啟用 汐止鋪路意外 鏟裝機倒車後方工人遭來回輾壓慘死 (中時 ) #現場 #垃圾掩埋場 #濃煙 #到場 #支援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門3萬失款無人認領 轉捐家扶助弱勢兒童 20:162021/02/05 寶島 全國漁會端好魚 推廣網路下單 04:102021/02/05 投資理財 2020中山青年藝術獎 首站至彰化縣立美術館展出 11:282021/02/05 生活 兩男赴花蓮二子山打獵擊誤擊友人右胸 空勤急吊掛搶救 10:122021/02/05 社會 不滿工人亂丟垃圾 6男持電擊棒到工地狂毆業者 11:462021/02/05 社會 人臉辨識系統確認身分 北市警助失智老翁返家 17:532021/02/05 社會 罷捷案明天投票 藍黨團呼籲鳳山市民一同掃除政治垃圾 11:282021/02/05 政治 板橋26歲男騎士擦撞倒地 遭拖板車後輪輾過慘死 19:452021/02/05 社會 中壢警演習防搶啟動快打 勇擒持槍男搶匪 18:172021/02/05 寶島 基隆海大傳火警 地下室不斷發出爆裂聲響 12:032021/02/05 社會 日本津輕感謝祭 200隻金魚睡魔燈籠快閃台北 18:052021/02/05 旅遊 社會熱門新聞 【日月潭船難】92人擠爆遊艇下秒右傾翻覆 57人溺斃史上最慘船難 - 社會 新北離奇命案 女子11樓墜下 竟壓死路過男子 2人送醫不治 - 地方萬象 丁寧弟李俊賢任天道盟分會長暴力討債 警攻堅逮25嫌 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 防掉落物排除障礙 中警公總聯手導入緩撞車編組 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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