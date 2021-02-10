今(10)日開始是7天春節連續假期，許多民眾準備返鄉過年，因應疫情，全國環保機關成立防疫消毒大隊持續進行公共環境消毒，這兩天特別針對交通場站、商圈或人潮聚集熱點、公園、觀光景點等進行預防性環境噴藥；此外，今明(11)二天是小年夜及除夕，各地環保局仍照常清收垃圾。

環保署表示，因應新冠肺炎疫情升溫，全國防疫消毒大隊自今年1月起即針對盤點人潮較多且出入頻繁場所排定消毒行程，提高消毒頻率，截至目前盤點戶外公共環境消毒區域計有8740處，包括交通場站（捷運、火車、公車、計程車招呼站）851處、人潮聚集場所(市場、商圈夜市、百貨賣場等)2137處、學校及民眾洽公機關4148處、其他(社區活動中心、宮廟、公園、圖書館、防疫旅館或集中檢疫場周邊)1604處。

因應春節連續假期，環保署與全國防疫消毒大隊將維持「假日門市」理念，服務不打烊，並開始啟動第二波環境消毒作業，重點區域例如：各縣市火車站、高鐵站、航空站、客運轉運站等重要交通樞紐；各大廟宇(烘爐地、紫南宮、大甲鎮瀾宮、鹿耳門天后宮、北港朝天宮、澎湖天后宮)。

觀光景點部分則有基隆廟口、饒河夜市、八里渡船頭、虎頭山風景區、七星潭風景特定區、墾丁大街、阿里山森林遊樂區、溪州森林公園、億載金城、內灣老街、古坑綠色隧道公園、旗山老街、興達港等，連假期間也會視人潮狀況，調整消毒頻率；另消毒時間會避開人潮進入時段，兼顧店家營業時間，並持續到假期結束。

環保署提醒，民眾在春節連假期間也要注意垃圾收運時間，各縣市垃圾清運情形民眾可至「清淨家園顧厝邊綠色生活網」(https：／／ecolife2.epa.gov.tw／Notice_message／2021／)查詢。

(中時 )