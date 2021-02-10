桃園市大溪區復興路一段7-11超商頭寮店，10日上午11時許傳出火警，現場燃燒倉庫內的貨物以及配電盤，所幸店員很快就發現，在消防隊趕到之前就自行將火勢撲滅，現場燃燒約25平方公尺，無人員受傷受困，詳細起火原因有待火調科進一步調查。

(中時 )