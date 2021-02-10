桃園大溪超商傳火警 倉庫貨物燃燒無人受傷受困 12:582021/02/10 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超商傳火警倉庫貨物燃燒。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區復興路一段7-11超商頭寮店，10日上午11時許傳出火警，現場燃燒倉庫內的貨物以及配電盤，所幸店員很快就發現，在消防隊趕到之前就自行將火勢撲滅，現場燃燒約25平方公尺，無人員受傷受困，詳細起火原因有待火調科進一步調查。 洗碗阿姨尾牙贏172萬現金 員工抖出暗黑內幕 酒駕自撞釀火燒車 燒肉店老闆肋骨斷裂 (中時 ) #受困 #燃燒 #倉庫 #貨物 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暗夜燒6機車與1計程車畫面曝光 萬華縱火男抓到了 12:122021/02/09 社會 墾丁大街電動車店大火 7台電動車被燒毀 18:252021/02/09 社會 台中市成金馬獎製造機 去年創造逾1萬5000間次住房率 14:302021/02/09 寶島 春節遊西拉雅風景區 借問站打卡送小禮 11:142021/02/10 生活 春節火星很熱鬧！阿聯「希望號」已先抵達 中美探測器也將加入 00:092021/02/10 國際 一通神秘廣播全員啟動 急診醫揭「999」重要意義 00:122021/02/10 生活 通霄雕刻工廠暗夜傳火警 馬拉松式灌救今晨撲滅 09:472021/02/09 社會 宏碁換新機給優惠 周周抽PS5 04:102021/02/09 時尚消費 元月證交稅收212億 史上最豐收 04:102021/02/10 財經要聞 新光三越歡樂陪過年 04:102021/02/09 時尚消費 牛轉好運 夢時代初一至五送6萬黃金牛 16:422021/02/09 寶島 社會熱門新聞 是台灣！5富少集體性侵女神同學 4男賠80萬免關 民眾怒爆 - 社會 千萬別點！過年網銀更新簡訊都是假 受害女點下去40萬歸零 - 社會 蘭嶼珍稀龍王鯛遭獵殺 島上居民怒批：可惡至極 - 社會 海巡翻冰箱找嘸龍王鯛 蘭嶼鄉民：恐早就下肚 - 社會 帳戶僅66元岳母秒匯47萬罵：你就是我兒子 人夫提款機前噴淚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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