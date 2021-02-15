陳姓男子因長期在超商消費，發現顧客自行填載寄杯紀錄簿後，即可領取超商寄杯咖啡的漏洞，而貪小便宜，在1個月內15度詐領寄杯咖啡，共「白喝」30杯大冰拿鐵，事後店家起疑，調閱監視器畫面發現寄杯咖啡遭陳詐領，等陳再來詐領時，報警處理，當場人贓俱獲。台北地院依詐欺取財罪判陳徒刑3月，緩刑2年，須提供60小時義務勞務。

檢警調查，陳男是北市中華路某超商常客，知悉超商提供咖啡寄杯服務，客人只須自行填載寄杯紀錄簿後，即可領取寄杯咖啡，但他利用店員繁忙，未仔細查詢的漏洞，而貪小便宜，從去年9月11日至10月11日止，向店員佯稱他先前寄杯咖啡，並自行拿起櫃檯旁的寄杯紀錄簿佯裝簽名填寫後，取走寄杯咖啡。陳男每次詐領2杯大冰拿鐵，共詐領15次，得手30杯。

事後店家發現咖啡寄杯數量不符，察覺有異，調閱店內監視器發現陳男詐領寄杯咖啡，決定報警逮人。不料陳男食髓知味，又於去年10月15日早上至店內詐領寄杯咖啡，店家等他填完寄杯簿，由店員送上大杯冰拿鐵2杯後，當場報警，員警逮捕陳男並查扣他手上的2杯咖啡。

法院審理時，陳男認罪，並賠償店家30杯共1650元，法官考量他沒有前科，是因一時貪小便宜而觸法，同意給他緩刑2年，但命他須提供60小時義務勞務。

(中時 )