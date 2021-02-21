曾來台發展的韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋一人分飾多角，詐騙簽約、還逼拍性愛片及猥褻照。高等法院依強制罪判處李男徒刑10月定讞，須入監服刑。另李涉犯詐欺、恐嚇等罪部分則被判刑9月，得易科罰金27萬元確定。

宋讚養2017年7月來台發展，在IG上公開徵求在台經紀人，李男發現後一人分飾多角，一下假扮台韓混血的「學長」，一下假扮經紀公司副總經理等身分，營造自己在台灣影劇圈很「罩」，宋讚養被騙得團團轉，與李男簽下經紀約。

2017年12月間，李男發現宋讚養與台籍彭姓女子交往，心生忌妒，要求2人分手，彭女同意後，李男更以「愛宋就要拍性愛片」為由，要求宋、彭2人拍下性愛片證明分手決心，自2018年2月10日起至6月5日止，總共要求4部性愛影片及宋讚養10餘張自慰、下體照，全供自己建檔欣賞。

李男另佯稱協助宋讚養在台發展演藝事業，要求彭女提供30多萬元資金得逞。台北地院一審依強制罪判李男徒刑10月，另李涉犯詐欺、恐嚇罪部分判徒刑9月，得易科罰金27萬元。李男否認犯罪，並認為判刑太重，提起上訴，但遭高院駁回，全案定讞。

至於民事部分，宋向李提告求償150萬元，台北地院一審去年判決李須賠償30萬元。

(中時 )