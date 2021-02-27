《美陸戰隊時報》報導，美國陸戰隊將修訂年度步槍專長鑑定(ARQ)，預計2021年10月正式上路。根據新規範，陸戰隊將在更現實的想定下進行射擊，包括穿戴全套戰鬥裝備、射擊移動標靶，並依序進行各射擊項目訓練，然後才能取得M16、M4或M27等單兵武器的資格。

根據陸戰隊負責射擊訓練的官員表示，新變革在未來幾個月內陸續出爐，並於10月1日起正式於年度步槍鑑定施行。這意味著陸戰隊揮別1990年代的步槍訓練準則，並採用更新、更嚴格的射擊系統。

維吉尼亞州匡提科武器訓練營指揮官李斯頓(Mark Liston)表示，候補軍官與新兵仍舊適用傳統初期射擊訓練。在為期2週的訓練中，其將練習立射、跪射、坐射、臥射等傳統項目。

至於其餘陸戰隊成員，射擊訓練內容則有大變動。未來將不再有坐姿射擊，而射手也須穿戴全套由頭至腳的戰鬥裝備，射擊過程也面臨各種障礙物。甚至，傳統僅有肩膀身形輪廓的標靶，也將由戴著帽子與墨鏡、蓄著短鬍鬚、手持武器的「壞人靶」取代。

報導指出，匡提科武器訓練營將於3月初於北卡羅來納州的勒強營（Camp Lejeune）為陸戰隊第2遠征軍訓練射擊種子教官；陸戰隊第1與第3遠征軍則安排在3月下旬進行種子教官訓練，而其餘單位則在6月於匡提科展開培訓。

自10月1日起，所有陸戰隊現役單位正式適用新版ARQ並計算正式成績，部分單位可能更早實施，而陸戰隊後備單位則於2022年上路。即使10月上路，陸戰隊也針對新舊制之間的成績換算，公布轉換標準，故不會影響升遷評比。

就實際內容來看，現行測驗起自100碼射擊，然後再移動至500碼處測驗；但新制將直接自500碼射擊線開始測驗，接著依序為300碼、200碼與100碼射擊線測驗，然後轉為25碼、15碼近距射擊，再依序退回100碼、200碼、300碼與500碼射擊線。

與陸戰隊的體適能鑑測(Physical Fitness Test, PFT)與戰鬥體適能(Combat Fitness Test, CFT)計分方式相同，每位陸戰隊隊員除總分須達到標準外，各項項目也須達最低標，方能取得ARQ資格。以舊制為例，陸戰隊士兵即使在某距離射擊測驗中全部脫靶，卻因為其他項目的高得分而成績達標並取得資格；未來此景將不復見。

(中時新聞網)