在合適療癒的春季，微熱山丘攜手世界咖啡師大賽冠軍吳則霖帶領的Simple Kaffa 興波咖啡，共同提案春季療癒心法，首度推出限定聯名禮盒」。以酥皮淋上法芙娜草莓調溫可可的「草莓蘋果酥」，搭配吳則霖獨家特選的「中深焙古吉日曬」咖啡掛耳包，即日起開放預購。

微熱山丘指出，滑順清甜的草莓可可、酸甜的蘋果內餡、濃郁奶油香的酥皮，與富有焦糖香氣的咖啡一拍即合，草莓蘋果酥與聯名禮盒即日起於微熱山丘官網、門市、To Go專櫃搶先開放預購，12日起台灣官網、實體通路與海外通路正式上市，聯名禮盒同步於「Simple Kaffa Flagship 興波咖啡旗艦店」販售，預購聯名限定還有機會體驗手沖咖啡樂趣。

邁入第11年的微熱山丘，2019年起推出「全球果實計劃」，以共好精神與世界各地特色農產合作，使用能展現在地美好的特色「水果」，研發出專屬每塊土地的天然美點。近年微熱山丘與日本青森縣果農合作，採收每年10月收成的紅玉蘋果製成蘋果醬，今年春季限定新品「草莓蘋果酥」，即以日本青森縣紅玉蘋果，糖漬慢煮製成深紅色的果丁與果醬，保留紅玉蘋果的酸甜與清脆，值得玩味。

(工商 )