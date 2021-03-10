巴西今天通報，單日新增的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）染疫死亡人數接近2000人，打破先前紀錄。疫情正使得巴西醫院不堪負荷，當地疫苗接種進度也緩慢。

巴西衛生部今天通報，單日有1972人染疫病故。目前為止，巴西累計已有26萬8370名新冠肺炎患者不治，高居全球第2，僅次於美國。

巴西今天還通報新增7萬764宗確診病例，意味累積染疫人數已達1110萬人。

巴西先前單日染疫病故人數最高紀錄在3月3日創下，當時才剛破1900人，但過去2週這個數字持續上升。

根據巴西公共衛生機構克魯茲基金會（Fiocruz）今天發布的報告，巴西疫情正面臨嚴峻考驗，全國27州首府有25座城市的加護病房占床率已超過8成。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直對專家建議的抗疫作法嗤之以鼻，上週甚至要巴西民眾對疫情「別再發牢騷」，並再度批評居家限令。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已敦促巴西採取積極作為，並警告巴西若不嚴肅對待疫情，恐影響鄰國甚至更遠的國家。

巴西的疫苗施打進度緩慢，目前僅共860萬人注射首劑疫苗，占總人口的4.1%；其中更只有290萬人施打第2劑疫苗。

巴西使用的是中國科興生物研發的疫苗CoronaVac，以及英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford Universtiy）合作研發的疫苗。

(中央社)