倪男搶得10餘萬元。（本報資料照片）

37歲倪姓男子因積欠債務，加上遭物流公司開除，將腦筋動到前老闆頭上，2019年11月20日凌晨，趁左姓老闆帶著貨款提早抵達公司時，變裝再以電擊槍恫嚇、搶到左男10餘萬財物，士林地方法院日前審結，判倪7年10個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，倪姓男子男犯案當天凌晨3點多，先將機車停放在物流公司附近，接著變裝後埋伏在旁邊，4點多左姓老闆抵達公司，準備出車送貨時，倪隨後現身並持電擊棒恐嚇對方，表示：「我等你很久了，把包包給我！」

左隨後拿出一疊鈔票，但倪曾在公司擔任員工，4個月前遭開除，熟知老闆的貨款至少10萬，隨即將手伸入對方包內，取走剩下的現金得手8萬2000元，並沿著巷弄徒步逃跑，最後騎機車進入提外便道逃逸，事後在中和遭警方循線逮捕。

倪開庭時，表示家中每月開銷近4萬元，入不敷出，在外又積欠8萬元，才會鋌而走險，其中部份贓款已拿去還債。士林地院審理後，依強盜罪判處7年10個月，可上訴。

(中時 )