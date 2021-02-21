海巡署警衛隊第5中隊謝姓上士，遭控擔任東南沙分署後勤科辦事員期間，承辦「其他單位商請海巡委託商船載運貨櫃」的業務時，涉嫌利用職務之便，向台大大氣科學系、台南某營造公司詐取24萬不法財物，謝男一審被依貪汙罪判刑2年，二審高雄高分院認為現男貪汙累犯有損國軍清廉形象，改判4年徒刑，可上訴。

判決指出，謝男在2016年1月至2018年11月擔任南巡局後勤科辦事員，負責辦理東南沙分署離島運輸、車輛、艇筏、油料管理及商船運補等業務，謝男卻因為積欠親友15萬元債務，將歪腦筋動到自己的工作上，想利用職務之便詐財還債。

據了解，2018年9月台大大氣科學系因為執行「南海國際科學研究設施建置與管理」研究計畫，有4個貨櫃的研究設備需透過東南沙分署委託商船載運至南沙太平島，謝男稱1個貨櫃4萬、4個總共16萬，但卻未明確說明費用繳納方式，因而再向校方詐取4萬元訂金，隨後台大驚覺有異向相關單位舉報後，謝男貪污詐財事件才接續曝光。

經過調查後發現，謝男曾在同年8月，得知台南某營造公司承攬海洋國家公園管理處的「東沙環境景觀及暨有建築物維護工程等3件工程」，共有5個貨櫃的工程材料及重機械等物資需載運至東沙島，便利用相同手法，先後向業者詐得共20萬元。

一審橋頭地院合議庭認為，謝男沒前科，且犯後態度良好，也自白有悔意，並返還不法所得，應該已經知所警惕，依貪污罪判處謝男2年徒刑、褫奪公權2年、宣告緩刑4年，但條件是需支付公庫10萬元。但二審合議庭認為謝男對台大、營造商連續詐財累犯，更變造匯款單欺騙親戚已還15萬借款，此舉貪贓枉法，以權謀私，已經嚴重危害國軍形象，改判謝男4年徒刑、褫奪公權2年，必須入監不得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )