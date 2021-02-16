高雄遠東SOGO百貨爆發重大醜聞！有樓管人員利用百貨周年慶「買3千送3百」活動，輸入公司11位主管的密碼，進入電腦系統調出顧客消費明細，將消費未滿3000元的發票集中，再儲存至3張HAPPY GO人頭會員卡內，以換取滿額送300元現金抵用券，事後以抵用券購買商品，再利用退貨機制折現，共盜取民眾超過600多萬元的消費金額，而這起案件發生後，百貨公司店長竟然還將所有相關影像銷毀，高雄地檢署表示將會主動偵辦調查。

1月30日當天，高雄遠東SOGO百貨（高雄SOGO）接獲內部員工檢舉，去年年底周年慶期間，有大量退換發票異常現象，經SOGO追查電腦更改軌跡，發現鍾姓女樓管（鍾女、26歲）涉嫌盜取顧客發票金額高達6百多萬，藉此兌換滿額現金抵用券高達數十萬。

投訴人指控SOGO百貨鍾姓女樓管，涉嫌盜取顧客發票金額高達六百多萬，藉此兌換滿額現金抵用券高達數十萬。（圖／讀者提供）

據了解，鍾姓女樓管先以「收銀台銷貨查詢系統」（上）調出每日顧客消費發票明細後，再用「百貨贈獎強制補登系統」（下）將客戶的消費任意更換日期以湊「滿額」並灌到人頭HAPPY GO帳戶中。（圖／讀者提供）

本刊調查，SOGO百貨公司去年底周年慶期間，消費者只要消費滿3千元即贈送3百元現金抵用券，但有許多顧客消費金額不足3千元，鍾女發現有可趁之機，便將這些不足3千元的消費「化為整數」，然後進入「收銀台銷貨查詢系統」盜取顧客發票，再將發票用來兌換現金抵用券。但弔詭的是，鍾女至SOGO任職不滿1年，為何能突破層層關卡，輕鬆進入該系統？

SOGO內部員工指稱，因為SOGO「滿額贈現金」免用紙本發票兌換，鍾女便以SOGO 11位主管的密碼登入電腦系統「收銀台銷貨查詢系統」調出每日顧客消費發票明細，接著再用「百貨贈獎強制補登系統」，即可以退換發票消費金額的方式，將洗出來的金額，灌入3張HAPPY GO人頭卡片中，但主管的密碼為何會讓鍾女輕易掌握，員工直指，「很明顯是裡應外合共同分贓。」

對於各種指控，本刊4度致電高雄遠東SOGO百貨公司企劃宣傳課，接電話的楊小姐和郭小姐表示，主管都在開會，會轉達記者提問，但至截稿為止仍未獲回應。

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(中時新聞網)