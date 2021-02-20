同一個地點，要發生2次車禍，肇事者跟被害人都是同一組人的機率到底有多高？在高雄就真的發生這樣慘劇。一名男子花17萬買了一輛重機，停在自家門口，卻連續2次遭到附近一名老婦人，駕著電動代步車撞倒。第一次的賠償費還沒談攏，又被撞了第二次，重機車主PO出了影片，直呼太倒楣。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出2段車禍影片，一段是去年12月30日、一段是今年2月19日。第一次車禍，影片中，老婦人逆向駕著電動代步車，閃過了一輛小黃，然後龍頭一轉，撞上了停在店家門口的重機，重機倒地後，擦撞旁邊的偉士牌，安全帽滾到地上，附近鄰居看到趕緊上門通知車主，大喊「肖年耶，你的車被撞了，10萬塊耶去了、去了」。

事故地點就在高雄大遠百附近的一處單行道，17萬的重機被撞，車主事後報案，肇事責任報告出爐，老婦人要占全責，重機車主0責任。沒想到，賠償金還沒談完，才過完年，同一處、同一輛重機、又被同一名老婦人、同一輛代步撞倒。第二次車禍，從2月19日的肇事影片中看，婦人逆向駕駛電動代步車，緩緩接近，然後，又是龍頭一轉，又撞倒了車主的重機。這回，還當場肇事逃逸。

貼文和影片曝光，網友直呼太誇張「這阿婆似乎跟你有仇啊，很故意啊」、「阿婆表示，弟弟不想努力可以跟我說」、「是不是有什麼事情去惹到阿婆？」、「只有我想唱 為了10萬塊嗎」、「這就是人家說的移動式神主牌丫」、「注意看阿婆電動車的龍頭，根本故意轉的」、「磁鐵，一定是有裝磁鐵」、「還以為同一隻影片」。

據《TVBS新聞》報導，苦主李先生十分無奈的表示，第一次被撞，對方說要等交通鑑定，結果報告出來他0肇責，對方改口要等調解。調解會都還沒開，又撞第2次，10幾萬買來收藏的偉士牌，多處刮傷維修估價接近8千元，重機2次維修費用近1萬4千元。

附近居民表示，同一條單行道，也有其他住戶的車被婦人的代步車撞了好幾次。婦人的丈夫事後出面表示，太太已有75歲，已經不讓她坐電動代步車出門。並強調，理賠一定會賠，就等調解會協調。

(中時新聞網)