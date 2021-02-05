教育部3日宣布109學年度第二學期延至2月22日開學，由於上課時間減少3天，110年國中教育會考考試日程維持5月15、16日不變，但會調整考試範圍。教育部國教署5日公布變更範圍，刪減部分第6冊內容。

台師大心測中心5日新聞稿表示，除原1至5冊是考試範圍外，各考科第6冊考試範圍內容如下：國文科翰林、康軒、南一考第1至8課；英語科翰林、康軒、南一考第1至5課，試題使用單字依據國民中小學最基本的1200字詞；數學科翰林、康軒、南一等各個版本皆考1.二次函數、3.統計與機率。

社會科翰林版考第一篇1.非洲，2.大洋洲與兩極地區，3.全球經濟議題；第二篇1.19世紀的民族主義與文化發展，2.新帝國主義與第一次世界大戰，3.戰間期與第二次世界大戰；第三篇1.全球化下的多元文化，2.科技發展，3.國際社會與國際組織。

康軒版考第一單元1.非洲，2.大洋洲與兩極地區，3.全球經濟議題；第二單元1.十九世紀的政治局勢與文藝發展，2.從新帝國主義到第一次世界大戰，3.戰間期與第二次世界大戰；第三單元1.全球化下的資訊傳播與文化交流，2.科技發展與科技倫理，3.國際社會與國際組織。

南一版考主題一的1.非洲，2.大洋洲與兩極地區，3.全球經濟議題；主題二的1.十九世紀的民族主義與思潮，2.第一次世界大戰，3.第二次世界大戰；主題三的1.全球化的資訊傳播與文化交流，2.科技發展與科技倫理，3.國際社會。

自然科方面，翰林版考1.電流的熱效應與化學效應，3.變化莫測的天氣；康軒版考1.電的應用，3.千變萬化的天氣；南一版考1.電流的效應，3.複雜多變的天氣。

台師大心測中心表示，該中心也會確認試題評量的知識或概念，在各版本教科書考試範圍內的學習內容皆有提及。

(旺報 )