好市多登台後一直深受民眾喜愛，不少人三不五時就會到賣場掃貨，一名女網友昨(29日)正在好市多熟食部選購時，突然被陌生男子搭訕，正當女網友覺得莫名其妙時，低頭一看才發現原因，當場糗翻，直呼幸好自己有戴口罩。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示自己邊逛邊想著購物清單，走到熟食部拿起德國豬腳時，突然被後面一名男子叫住，正當她百思不得其解時，男子禮貌地說「不好意思，妳拿到我推車了」。

原PO買豬腳時突然被陌生男子搭訕，低頭一看才知道自己推到別人的推車，當下尷尬不已。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

恍神的原PO一開始還沒意識到，低頭一看才發現，自己推到別人的推車，而且動作剛好就維持在要把豬腳放在推車的當下，讓她尷尬不已，連忙道歉。對方似乎是有意化解尷尬，回覆「沒關係沒關係，我剛好也要買豬腳」，接著指出原PO推車所在，原PO就這樣尷尬帶著豬腳跑回自己推車。

原PO表示當時自己尷尬到整個臉都是紅的，好險有戴口罩遮住，也呼籲大家好市多推車真的很多，要注意別推錯。網友看到也笑翻：「在一起，在一起」、「愛情來的太快就像龍捲風」、「可以趁還沒禁止內用前去用餐區一起吃個豬腳」、「轉角遇到男豬腳」、「求後續」、「推錯車遇到愛」、「買豬腳遇到妳的男主角」、「真的糗翻XDD」、「是我就直接找洞鑽了」。

(中時新聞網)