雞排妹鄭家純指控金曲歌王翁立友尾牙上性騷擾，引發軒然大波，就連名主持人曾國城也捲入其中，而雞排妹因過往一句帥醫生拍屁股很爽，遭網友質疑根本雙標，對此當時在場的網紅議員「呱吉」邱威傑力挺雞排妹，卻遭網友翻出大港開唱影片狂酸「好意思說？」

呱吉力挺雞排妹，在臉書發聲「不覺得她有說錯話」，相信雞排妹內心真的有被騷擾的感受，呱吉強調性騷擾乃是以當事人主觀感受作依據，並舉例一句早上問候「你的小孩今天身體好嗎」，若是由交惡的鄰居說出口，就會變成讓人心生畏懼的威脅。

呱吉力挺雞排妹，卻遭網友翻出高雄大港開唱片段，弄轟雙標。(圖／張立勳攝)

呱吉的發言獲得廣大網友認同，但消息傳至PTT八卦版後，有鄉民翻出呱吉過去在高雄「大港開唱」脫口秀的片段，只見呱吉在台上唱得順口，但台詞全都不堪入目，包括「我等一下要把你們這些高雄人，通通X到脫肛」、「現在有沒有人，想要被市議員X的」、「男生，全部給我把手放下，因為我只X女的」、「是因為如果你是男生的話，我會要你X我」，甚至還說出「如果我開始想X韓國瑜了該怎麼辦？不是幹譙的幹，是真的想X他的X」。

該鄉民質疑，若呱吉沒有雙重標準，那應該準備開記者會道歉了，有沒有不舒服的高雄人要出來對呱吉抗議，「是不是高雄人要捍衛高雄人性平和me too的時刻，還是高雄人無所謂？」

其他鄉民看到後也紛紛留言狂酸：「大型性騷現場」、「呱吉是舞台效果，翁立友就是性騷」、「這個水準...」、「顏色對了怎麼講都可以啊」、「台灣價值爆表」、「蛇鼠一窩這句話說得真好」、「顏色正確啊，沒看民進黨婦女部都很安靜」、「也太下流了」、「韓國瑜主觀不舒服應該也算性騷擾了」、「建議韓國瑜提告」、「韓國瑜你可以提告性騷擾了，不要放棄你的權益」、「一次性騷全高雄，厲害了」、「今天要是柯P上台這樣說，你看看民進黨會怎麼罵」。

但也有人持其他意見：「那場的屬性就是這樣...不想被X的不會進去」、「他的頻道本來就充滿性笑話跟性暗示了」、「臉書回應四平八穩也會被你幹？吃飽沒事做」、「這我覺得還好」、「不用拿脫口秀段子來比」。

(中時新聞網)