雞排妹（鄭家純）性騷擾事件延燒多日，引發各界正反兩面論戰，不少人都質疑雞排妹是在炒新聞，日前粉專「甩石_slingstone」就指出，整起事件「就是政治事件」，懷疑雞排妹是在為參政鋪路，貼文一出立刻引發討論，也釣出雞排妹本人火大回嗆，「真的有病。」

「甩石_slingstone」主要是以評論時事為主，由於雞排妹性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，也搭上順風車，提及對此事的看法，「還要猜嗎？啊不就政治事件嗎」，該粉專認為，雞排妹的形象似乎是傻白甜，但是從她的各種舉動來看，包括跑去翁立友記者會不說話，以及談論此事的態度，都顯示雞排妹並不簡單。

「其實，她比誰都精明，如同豺狼虎豹，看準對手撕裂傷口」，該粉專表示，就算雞排妹因為此事，在演藝圈名聲變差，但卻贏得了網路聲量，「演藝圈不歡迎她，但政治之路一片光明」，而且最近罷免案的消息都被性騷擾相關新聞覆蓋，因此認為背後很可能有「政治圈的能量」，「直接把這件事當政治事件看就好了 」。

雞排妹火大在底下回嗆。(圖/翻攝自IG)

貼文發布後再掀論戰，有人認同該粉專的說法，「歹戲拖棚總是詩」、「完全不認同她跟罷免案有啥關係！但是關於政治操作....尤其是搖身一變成為左膠雙標女權的代言人，不能排除有其他可能」也有網友指出沒有證據不應該亂講，「判斷是非對錯，只看名聲背景就可以判斷誰對誰錯？這樣是否太草率了」，雞排妹本人更是在底下無奈回應，「真的有病」。

(中時新聞網)