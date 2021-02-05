年關將近，林口分局副分局長林樸率領犯罪預防宣導團來到香火鼎盛的竹林山觀音寺，手舉反詐騙、防竊立牌，持大聲公走動式宣導，並發送限量宣導品，隊伍中有2個大頭警察娃娃，可愛模樣吸引民眾目光，提醒參拜的民眾，除注意防疫觀念配戴口罩、保持社交距離外，也要注意防搶與防竊，留意身上財物、錢財不露白，勿讓宵小有可乘之機。

林口警竹林山寺犯罪預防宣導，大頭警察娃娃超吸睛。(林口分局提供)

林口警竹林山寺犯罪預防宣導，大頭警察娃娃超吸睛。(林口分局提供)

110年加強重要節日安全維護工作，自2月3日下午10時起至2月18日上午0時止，為期15天，此次的廟宇宣導活動，結合了警察志工共同參與，警民合作，共同維護年節治安過好年。

林樸表示，農曆春節即將到來，提醒民眾舉家外出應檢查門窗是否上鎖，亦可申請巡邏服務，提領大量現金可向警察申請護鈔，年節飲宴多，要注意行車安全，尤其切勿「酒後駕車」，以免害人害己，出門須戴口罩，勤洗手防疫不鬆懈，平安健康過好年。

林口分局表示，林口區竹林山觀音寺於110年2月12日(農曆元月初一)至2月20日間，每日約有數千名信眾參訪，其中又以2月12日(初一)至2月16日(初五)為最尖峰，本分局為維護春節期間寺區周邊道路交通順暢，於上述期間每日7時至17時對周邊進、出道路管制(林口路、竹林路)，另針對佳林路、寶林路、中山路、中正路、文化一路之沿線路口及周邊之各重要交通路口規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證辯證進入外，其餘車輛均應由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制。另建議民眾於2月12日(初一)至2月14日(初三)可搭乘竹林山觀音寺設置之免費接駁車(接駁車臨時站牌：機場捷運A9站(文化三路)、機一停車場(文化三路)、文化一、四維路口、文化一、寶林路口)，以避免交通壅塞。

(中時新聞網)