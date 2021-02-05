女房客半夜求借體重計，網見照片狂喊羨慕。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

案情不單純！一名網友分享，樓上的女房客半夜求借體重計，從照片可見，皮膚白皙的女房客，身穿緊身的白色洋裝，低胸短裙的設計讓好身材展露無遺，抬頭對鏡頭甜笑的樣子，引發網友討論，半夜穿這樣借體重計？別人的房客從來不會讓人失望。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，樓上的女房客半夜下來借體重計，被原PO拍照之後，表示衣服和房間的背景有些違和，因此還要求大家幫忙P圖。

女房客半夜求借體重計，網見照片直呼案情不單純。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從原PO分享的照片中可見，女房客穿的白色的低胸洋裝站在體重計上，被拍照時還對鏡頭甜甜一笑，由於女房客的洋裝相當貼身，也將她的好身材展露無遺，想必不少男性網友看了，即便是在大半夜的仍會很樂意出借體重計。

照片引發網友熱議，「半夜穿這樣來借體重計？不要騙我」、「大半夜的穿這樣下樓借體重機，案情不單純」、「凌晨2點樓上房客穿這樣借體重計」、「這劇情不單純」、「早點睡吧，夢裡什麼都有」、「體重用抬的量比較準」。

也有網友羨慕地說，「別人的房客從來不會讓人失望」、「我戀愛了，好甜的笑容」、「這房客讓人好羨慕」、「臉蛋身材都有，羨慕有體重計可以借她」、「如果我身材這樣就好了」，另也有不少人喊在一起！

(中時新聞網)