大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，常在網上分享生活趣事，日前兩人才慶祝領證結婚11年，對於接下來的西洋情人節，鄧超就吐露已經提前送老婆禮物，但真實理由一曝光，卻讓網友全笑翻。

鄧超在微博曬出去買玫瑰花的照片，提前向孫儷喊話「孫老師情人節快樂」，看似甜蜜浪漫的事情，真正理由卻是：「14號花太貴了，今天就送」，超煞風景的一句話，讓網友全被逗樂，紛紛虧他「真會省錢過日子，看來錢都是歸娘娘管的」、「這也可以提早送」、「只要超哥開心，哪天都是情人節」、「沒想到你這麼節省」。

鄧超笑稱14號買花太貴，所以提前過情人節。（圖／翻攝自微博）

不少人驚呼鄧超和孫儷越長越像。（圖／翻攝自微博）

事實上，鄧超曬出的照片中，就可看到他背後有個女子，似乎是和孫儷一起外出買花，也有人在留言區表示當天其實是鄧超和孫儷兩口子一起去買花的，稱鄧超相當親民，還對他笑著打招呼，並形容兩人感情很好。

另外，從鄧超曬出的自拍照中，戴著帽子、口罩，搭配睜大眼睛的表情，讓許多粉絲留言大呼「我以為這照片是娘娘」、「是孫儷還是鄧超？？」、「你倆怎麼越長越像」、「這不是孫儷本儷嗎！」驚嘆兩人夫妻臉的程度。

(中時新聞網)