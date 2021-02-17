1名老師為了想躲避過年連假期間，眾多家長的問候訊息，每年都會偷偷改掉LINE上的名稱，讓家長搜尋不到，但他今年突發奇想，將名字改成知名動漫歌曲名「殘酷天使」，沒想到1名家長竟還是發現他，而且該家長還公開在群組中標記他說「殘酷天使老師新年快樂」，讓他感到相當丟臉地說「我是腦殘的『殘』」。

一名老師在Dcard上發文表示，許多安親班、補習班或是學校老師，每到逢年過節、假日時都會收到學生家長的訊息，他因此每年年假時期都會將LINE上的名稱改掉，讓家長搜尋不到他，他往年都會改成英文名，但今年他突發奇想，「這幾天因為太過於得意忘形，想說要反串就來個大一點的」，於是將名字改成「殘酷天使」。

1名老師為了想躲避過年連假期間，眾多家長的問候訊息，他竟將名字改成知名動漫歌曲名「殘酷天使」，不料仍遭家長發現。（圖／翻攝自Dcard）

該老師說，過年期間確實沒有收到家長的訊息，不過就在昨日（16日），一名家長竟在30多人群組中公開標記他，訊息寫到「殘酷天使老師新年快樂」，讓他瞬間感到相當丟臉，自嘲說「我的殘酷的『殘』，是腦殘的『殘』吧」，之後還有一名家長問他為什麼天使要殘酷，他也開玩笑說「媽媽對不起，因為我的殘是腦殘的殘」。

許多網友則留言，「全部家長都知道老師改成殘酷天使這個奇怪的名字了」、「家長們總會抓到你是誰的」，也有很多同為老師的網友留言分享，「我之前也常常把頭貼和名稱改成迷因貓貓或美少女戰士，家長打電話給我的時候不知道會怎麼想」、「要改成日文或韓文字 根本標註不到」、「建議各行各業的人都可以使用[email protected]，讓主管、客戶、家長等等都透過[email protected]聯繫」。

(中時新聞網)