弘光文化創意產業系學生拍攝豐原東湳里土地公紀錄片。（王文吉攝）

弘光科技大學文化創意產業系四年級4位學生利用寒假期間進行紀錄片專題製作，到豐原區東湳里拍攝在地故事。學生首次掌鏡紀錄，擔任指導老師的助理教授何宣霈特別請來名導洪馬克，指導學生如何拍出好的影片。學生說，跟著導演學習到拍片隨機應變、溝通協調等技巧，懂得思考與等待，才會有好畫面。

何宣霈表示，東湳里有16間土地公廟，還舉辦獨特「土地公派對」，這個題材引起系上廖家羚、李欣霈、高幸萱、鄭羽婷4位學生興趣。學生進入社區採訪當地居民，探索特殊文化與歷史，因學生缺乏拍攝經驗，因此，他帶著學生一起拍攝，正式拍片之前，也事先規劃拍片練習計畫，還邀請名導洪馬克一同指導。

學生主動與東湳里里長唐志勇聯繫，里長熱心的帶著學生、老師、導演穿梭在當地的公園、土地公廟、活動中心等在地居民聚集的地點，學生花了4天的時間拿著攝影機，分工擔任紀錄片導演、攝影師、製片、編劇，記錄下里內的人文風情，及居民對於信仰文化的情感。

擔任導演的大四學生廖家羚坦承，第一次拍片接下導演職務，壓力大到幾乎快崩潰，每天都要哭1次，因為拍攝中途很多不可控的狀況，還要構思要怎麼訪問居民、鏡頭角度要怎麼拍，腦袋都快打結，需要考慮的面向很多，不過，經過幾天經驗下來，發覺自己有所進步。

廖家羚指出，一開始無法隨機應變，例如要拍攝廟公的訪談，她早想好要拍攝的位置，沒想到洪導演建議，使用走動式訪問更好看、更動態，讓她一度感到挫敗，覺得想得不夠多，「但是我願意挑戰自己，不斷告訴自己：我一定可以做到。」

李欣霈也說，拍攝紀錄片比想像中的累，不是只有想一個拍攝點便能完成，很多層面必須考慮，拍片讓她深深體會，要拍攝出一個好畫面要思考跟等待，尤其在走訪了16間土地公廟，跟著導演學習，更讓她領悟到，拍攝不能侷限在一個框架。

洪馬克曾在好萊塢國際電影獎中一口氣奪下8項大獎，他表示，過去他會直接下指令跟學生說「這個要怎麼做！」後來改在一旁觀看，等拍片空檔再問學生，有沒有發現問題在哪裡，一開始學生很茫然，但是經過不斷的丟問題，引導學生思考、學習，才能學到更多東西。

(中時 )