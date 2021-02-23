情侶間不時傳出女方被偷拍性愛照還外流，結果一名女網友不僅做愛過程被男友偷拍，更慘的是，與男友床戰時，對方還看著其他女生的照片助興，讓她崩潰直呼「沒想到這種事會發生在我身上」。

這名女網友（21）日在Dcard以「男友看著其他女生的照片和我做愛」為題發文表示，男友手機相冊裡面有和我做愛的照片，還發現一張隱藏照片，打開來看發現，男友平時在用的手機，開著自己朋友與其他女生的照片，另一隻手則偷伯2人的做愛，背景是她背對著男友做愛，當時男友一手持手機偷拍2人做愛，讓她崩潰：「心情真的是五味雜陳耶，我要直接戳破嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「渣男渣到爆，立馬分手」、「妳都被羞辱成這樣了，還不分手」、「還不分手的妳是個笨蛋，所以快分手吧」、「這個不分手就是自己吃虧而已，三觀毀壞」、「還好妳分了，會有更好的人在未來等妳的」。

另有網友建議「偷拍違法，吿他」、「先冷靜蒐證不要被發現，等確認好沒有不利於自己的照片影片就淡出」、「妳是在不知情的情況下被偷拍欸，光這件事就可以告他了啊」、「分手前記得把照片影片檔案刪除，要尋電腦跟雲端，如果談不攏建議報警」、「報警了吧！這違法行為欸」、「我建議妳直接告他偷拍，免得照片有留存還外流」。

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(中時新聞網)