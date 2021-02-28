林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

70歲的港星吳孟達昨（27日）因肝癌病逝香港，令親友與粉絲萬般不捨。1年多前娶了台灣老婆Erin、成為台灣女婿的港星林立洋（本名林利）難過回憶，當年他在香港無線電視台出道的第一部戲就是跟吳孟達合作，10多年前兩人還一起來台灣拍攝《白色巨塔》，如「閨蜜」般足足相處了一年，後來又去大陸拍很多古裝劇，經常一起收工、吃飯、飲酒聊天，「不知道該怎麼形容他， 達哥有很多不一樣的靈魂，你用任何一個形容詞貼到他身上都很靈。他是頑童，也是大叔，海派卻很溫柔，他就是一個很棒的好人！」

2017曾罹患大腸癌第三期、抗癌成功的林立洋，最近四個多月都在香港陪伴照顧罹患淋巴癌的83歲的老母親；他昨晚在臉書貼出當年合作《白色巨塔》時合拍的黑白照，悼念吳孟達，「你給我的千言萬語在心中」、「當我在谷底的時候，你總會在我身邊。我牢牢記住你說的話，你笑容與瀟灑和那淡淡的穩重⋯⋯把谷底的眼淚挫折，低調的變成鳥語花香。我真的不捨，真的。一路好走」，28日與記者越洋通話時仍掩不住難過哽咽。

他說自己與「達哥」合作過許多次，印象最深刻的就是一起到台灣《白色巨塔》，怕寂寞的達哥都會找人吃飯聊天，常給晚輩很多演戲方面以及做人處事的意見，他們幾乎每天都在一起，「我們都是香港過來的，跟台灣還是有點文化差距，他當時就像我的親人一樣。雖然一直都看起來像長輩，但我一直叫他哥哥」，當時的林立洋正處在演藝生涯轉捩點，從原本的一線演員變成戲份不太重，心情上有很多需要調適的地方，「達哥自己也是過來人，有他給我的幫助與鼓勵，真的差很多。他跟我說：演戲就跟人生一樣，有起起落落，人都有一天會走的（哽咽），在演藝圈裡不要太在意起伏⋯⋯」

林立洋誇讚吳孟達做人非常成功，只要是跟他合作過的導演、朋友都一定對他讚譽有加，「達哥待人客氣、工作準時，大方海派，個性很溫柔⋯⋯」。林立洋平常不吸菸，只要聞到菸味就會反胃不舒服，「但奇怪的是，跟達哥在一起時，他身上就是有一股淡淡的菸味，是一種屬於他的味道，我就不會感覺不舒服，可能是他身上其他的氣質氣味蓋過了菸味吧」。

(中時 )