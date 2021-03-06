美國參議院的民主黨人5日就總統拜登提出的1.9兆美元經濟紓困法案部分條文達成共識，同意在失業救濟金上讓步，讓參議院恢復審議紓困草案，最快當地周六（6日）通過。

參議院領袖與民主黨中間派議員曼欽（Joe Manchin），打破長達9小時僵局，同意修改獲眾議院通過的紓困法案失業救濟金金額，由原來的每周400美元下調至300美元，同時把派發期限由8月29日為止延長至9月6日，而且首1.02萬美元救濟金是免稅。協議亦同意延長企業稅務減免一年至2026年。

曼欽表示，今次妥協可令經濟快速反彈，並保護接受失業援助的人明年不需繳交出乎意料的稅金。拜登表明支持修訂，參議院將恢復審議草案，料共和黨人仍會提出修正案，最快周末表決。

民主黨進步派與主張減派失業救濟金的溫和派，先前出現紛爭。曼欽認為，過度慷慨的福利會影響民眾重返工作崗位的意願。曼欽被視為參議院內最保守的民主黨人，更與共和黨時有合作。在民主共與兩黨票數持平的參議院內，曼欽的地位等與「造王者」。

(中時 )