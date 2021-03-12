美國總統拜登今天下午正式簽署高達1.9兆美元的紓困法案，較預計提早一天。拜登表示這項法案將能重建國家骨幹。白宮發言人莎琪表示，部分民眾最快週末就能收到款項。

在參眾兩院分別通過名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）紓困方案後，由於法案提早送達白宮，拜登（Joe Biden）今天下午即在白宮橢圓形辦公室正式簽署，比預計的提早一天。

拜登表示，絕大多數民眾支持這項立法，這項法案關係國家骨幹的重建。

莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上表示，第一輪1400美元的款項最快週末就能發放給在國稅局（IRS）已有帳戶訊息的美國民眾。

這項紓困措施包括提供4000億美元，讓多數美國人獲得1400美元的支票；提供3500億美元援助州級和地方政府；另外還將擴大子女抵稅額，以及增加配發疫苗的資金。

在疫情大流行一週年之際，拜登預計今天晚間將首度在黃金時段發表全國演說，回顧過去一年美國經歷的種種以及未來因應措施。（編輯：徐崇哲）1100312

(中央社)