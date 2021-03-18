在美國聯準會(FED)開金口，預言景氣將快速回春，以及2023年前都不會升息下，18日的日股如同吞下一顆大力丸，不僅日經重回三萬點，同時東證指數也創下30年新高。日經225指數收30,216.75點，上漲302.42點，漲幅1.01%。東證股價指數收2,008.51點，上漲24.48點，漲幅1.23%。

東證指數，創下自1991年5月以來，首次突破2,000點大關。同時，日經指數又收復3萬點關卡，創三週以來的最高收盤價。

Pictet資產管理表示，市場有很多理由在3月底新舊財年交替期時出脫持股，但從18日盤勢看起來，投資人將賭一把更大的。因為美FED給了市場信心，除掃除升息疑慮外，也讓大家知道利率目前都會一直維持在接近零的位置。

標普500和道瓊，17日雙雙收在歷史新高。美FED表示，藉著1.9兆美元疫情紓困計畫幫助，美國經濟正朝向近40年來，最強勁的成長邁進。

日股的晶片相關族群上揚，日經重量級的一檔東京威力科創（Tokyo Electron）漲2.72％，發那科(Fanuc)漲1.94％，愛德萬測試(Advantest)漲3.32％。

由於日本政府可望在21日，如期解除大東京地區現正實施的緊急狀態，故激勵航空類股上漲，全日空（ANA）和日航(Japan Airlines)分別漲1.32％與1.46％。

四國電力(Shikoku Electric Power)飆升5.26％，有消息傳出四國電力獲法院裁定，可以重啟自己唯一一個核能反應爐。

三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)漲5.15％，豐田汽車(Toyota Motor)漲4.12％，是東證30指數中，漲幅最大的兩檔。

至於東證30中表現不佳的則是軟銀集團(SoftBank Group)跌1.73％，其次是安斯泰來製藥 (Astellas Pharma)跌0.5％。

(時報資訊)