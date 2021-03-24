美股周二收低；Intel(英特爾)設代工部門較勁，台積電(2330)股價開盤重挫23元，使得台股同步跳空開低，開盤跌落16000點關卡；TFT面板的友達(2409)、群創(3481)續強撐盤，台股收盤跌145點至16032點，失守月線，成交值3164.26億元。

23日在歐洲第三波疫情告急，潛在的加稅計畫引起市場擔憂。美股全面收黑。終場美股四大指數跌幅介於0.76至2.71%。

台積電ADR收跌。今早，英特爾宣布斥資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並設立代工服務部門，市場解讀英特爾晶圓代工服務將與台積電競爭。台積電今天股價開低571元，重挫23元，創2個多月新低。

美股走弱，以及台積電美國存託憑證（ADR）盤後股價下跌近3%，台積電走跌持續壓抑台股，早盤台股重挫逾百點，一度回測16000點關卡；盤中以TFT面板的友達、群創續強，聯發科(2454)也強勢支撐電子股；航運股的長榮(2603)止跌上攻；加上部分中小型電子股個自表現；以及上市櫃的生技股高端疫苗(6547)、國光生(4142)、台康生技(6589)等大漲。

TFT面板續漲價且後市持續看好，友達、群創股價均突破20元，再創新高。

電子股受台積電下跌影響，金融股撐盤；傳產族群中以紡織、生技、造紙、汽車、百貨類股較為強勢；汽車股由裕隆(2201)集團股強攻。

台股今日收盤守住16000點，但線型架構失守短天期均線以及月線，台股近期可能持續整理格局。

(時報資訊)