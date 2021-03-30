逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤30日持續走高，雖台積電（2330）表現不強勢，未能站上600元整數關卡，惟台股人氣暢旺。在大型權值股聯電（2303）、聯發科（2454）持續反彈帶動下，終場大盤上漲78.93點。展望後市，近期台股再創新高機率仍高，建議投資人挑選強勢族群操作。

個股方面，本周納入投資組合的茂達，聯發科轉強、IC設計族群資金動能強勁，具備高殖利率及IC漲價題材，股價30日再創歷史新高。

選股方面，IC設計在聯發科大漲3％帶動下，IC設計族群的立積、聯詠、亞信、敦泰、通嘉等持續走揚；面板族群亦持續受惠缺料漲價題材，面板三虎股價上攻。

此外，股價經整理一段時間的記憶體族群，在漲價題材帶動下，指標股晶豪科漲幅逾6％，有望帶動近期記憶體漲勢。至於電動車題材的正達、AES-KY、凌陽等，也見到明顯點火，加上30日有多場重量級法說會，包括鴻海、英業達、高端疫苗及合一等，法說會能否釋出利多，關乎相關族群人氣及買氣，值得投資人留意。

(工商 )